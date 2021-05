تراجع أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

انخفضت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، في التعاملات الصباحية ليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني 402، من 408 جنيه في تعاملات يوم الجمعه والخميس.

كما وشهدت أسعار العملات الخليجية انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه السوداني، فبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 1327، والريال السعودي 107، أما الدرهم الإماراتي فبلغ متوسط سعره 109.

ومن جهته كشف بنك السودان المركزي عن إصداره عدداً من القرارات بغرض توفير الأوراق النقدية للعملات الأجنبية لمقابلة احتياجات محددة.

هذا وقد ألزم بنك السودان المركزي المصارف والصرافات بفتح فروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية لخدمة المتعاملين في النقد الأجنبي، وذلك في العاصمة والولايات، وفقا لموقع أخبار السودان.

شراء بيع متوسط الدولار 400.2131 402.2142 401.2136 الين الياباني 3.6590 3.6773 3.6681 الجنيه الاسترليني 556.0060 558.7860 557.3960 الفرنك السويسري 437.7502 439.9390 438.8446 الدولار الكندي 325.9967 327.6267 326.8117 كرونة السويدية 47.1055 47.3410 47.2233 الكرونة النرويجية 47.8959 48.1354 48.0156 الكرون الدنماركي 64.5870 64.9099 64.7485 الدينار الكويتي 1321.2714 1327.8778 1324.5746 الريال السعودي 106.7719 107.3058 107.0388 الدرهم الاماراتي 108.9668 109.5116 109.2392 الريال القطري 109.9487 110.4984 110.2236 الدينار البحريني 1058.2329 1063.5241 1060.8785 ريال عماني 1041.6791 1046.8875 1044.2833

في سياق آخر، أوضح وزير الاستثمار والتعاون الدولي في السودان الهادي محمد، أن بلاده ستقدم مجموعة من المشاريع الاقتصادية في مؤتمر باريسالذي سيعقد يوم 17 مايو الجاري.

وقال وزير الاستثمار إن السودان سيوضح خلال المؤتمر عدة نماذج لمختلف المشاريع الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دعم الاقتصاد، فضلًا لتقديم 26 مربع للتعدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وخلال ورشة عقدت في الخرطوم اليوم الثلاثاء عن مؤتمر أصدقاء السودان بباريس، أكد الهادي بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم السودان الجديد أمام العالم.

وعبر الوزير السوداني عن امتنانه للدور الذي لعبته فرنسا لقيام المؤتمر، حيث قدمت الدعوة إلى الرئيس الأمريكي، وخاطبت الدول الدائنة لكي تشارك في المؤتمر، حسب قوله.

ونفى وزير الاستثمار السوداني أن يكون هدف بلاده من مؤتمر باريس هو التسول، لكنه سيقوم بعرض مشاريع استثمارية ضخمة تبلغ 18 مشروعًا، تشمل مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنى التحتية وبناء الموانئ.

