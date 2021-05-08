تراجع أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت

انخفضت أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني، في التعاملات الصباحية ليوم السبت، حيث بلغ متوسط سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه السوداني 402، من 408 جنيه في تعاملات يوم الجمعه والخميس.
كما وشهدت أسعار العملات الخليجية انخفاضا ملحوظا أمام الجنيه السوداني، فبلغ متوسط سعر الدينار الكويتي 1327، والريال السعودي 107، أما الدرهم الإماراتي فبلغ متوسط سعره 109.
ومن جهته كشف بنك السودان المركزي عن إصداره عدداً من القرارات بغرض توفير الأوراق النقدية للعملات الأجنبية لمقابلة احتياجات محددة.
هذا وقد ألزم بنك السودان المركزي المصارف والصرافات بفتح فروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية لخدمة المتعاملين في النقد الأجنبي، وذلك في العاصمة والولايات، وفقا لموقع أخبار السودان.
|شراء
|بيع
|متوسط
|الدولار
|400.2131
|402.2142
|401.2136
|الين الياباني
|3.6590
|3.6773
|3.6681
|الجنيه الاسترليني
|556.0060
|558.7860
|557.3960
|الفرنك السويسري
|437.7502
|439.9390
|438.8446
|الدولار الكندي
|325.9967
|327.6267
|326.8117
|كرونة السويدية
|47.1055
|47.3410
|47.2233
|الكرونة النرويجية
|47.8959
|48.1354
|48.0156
|الكرون الدنماركي
|64.5870
|64.9099
|64.7485
|الدينار الكويتي
|1321.2714
|1327.8778
|1324.5746
|الريال السعودي
|106.7719
|107.3058
|107.0388
|الدرهم الاماراتي
|108.9668
|109.5116
|109.2392
|الريال القطري
|109.9487
|110.4984
|110.2236
|الدينار البحريني
|1058.2329
|1063.5241
|1060.8785
|ريال عماني
|1041.6791
|1046.8875
|1044.2833
في سياق آخر، أوضح وزير الاستثمار والتعاون الدولي في السودان الهادي محمد، أن بلاده ستقدم مجموعة من المشاريع الاقتصادية في مؤتمر باريسالذي سيعقد يوم 17 مايو الجاري.
وقال وزير الاستثمار إن السودان سيوضح خلال المؤتمر عدة نماذج لمختلف المشاريع الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دعم الاقتصاد، فضلًا لتقديم 26 مربع للتعدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وخلال ورشة عقدت في الخرطوم اليوم الثلاثاء عن مؤتمر أصدقاء السودان بباريس، أكد الهادي بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم السودان الجديد أمام العالم.
وعبر الوزير السوداني عن امتنانه للدور الذي لعبته فرنسا لقيام المؤتمر، حيث قدمت الدعوة إلى الرئيس الأمريكي، وخاطبت الدول الدائنة لكي تشارك في المؤتمر، حسب قوله.
ونفى وزير الاستثمار السوداني أن يكون هدف بلاده من مؤتمر باريس هو التسول، لكنه سيقوم بعرض مشاريع استثمارية ضخمة تبلغ 18 مشروعًا، تشمل مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنى التحتية وبناء الموانئ.
The post تراجع أسعار العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني اليوم السبت appeared first on Souk Ukkaz News.
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