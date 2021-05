الصاروخ الصيني يمر فوق مصر مساء اليوم

أوضح رئيس معهد الفلك المصري الدكتور جاد القاضي اليوم السبت أن هنالك تعاونًا لمراقبة الصاروخ الصيني مشيرًا إلى وجود بيانات من شأنها اتاحة الفرصة أمام المعهد للمشاركة في المراحل التفصيلية من عملية المراقبة.

وأكد القاضي على وجود غرفة عمليات وفريق عملي متخصص من معهد الفلك المصري مسؤول عن متابعة حركة الصاروخ الصيني على مدار الساعة، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وكشف رئيس معهد الفلك بأن الصاروخ حتى الآن في نفس المدار الخاص به بالتالي لا يمكن لأحد أن يقوم بالتنبؤ بخصوص زمان ومكان سقوطه.

وقال في تصريحات صحفية: “الصاروخ الصيني سيمر على مصر مساء اليوم الساعة 10:34 دقيقة بالتوقيت المحلي للقاهرة”.

وعن أسباب هذه الأزمة قال القاضي، إن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه خلال رحلة العودة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.

وختم بالقول: “من المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني الذى تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية في الأيام القادمة”.

حيث أطلقت الصين الخميس قبل الماضي الصاروخ “لونغ مارش 5B” إلى الفضاء حاملاً المكون الأول لمحطة الفضاء التي تبنيها بكين لتصبح الثانية بعد محطة الفضاء الدولية.

الصاروخ كان يحمل “الوحدة الرئيسية” التي ستصبح مقر إقامة طاقم من ثلاثة رواد فضاء في المحطة الفضائية الدائمة التي تهدف الصين إلى استكمالها بنهاية عام 2022، وانطلقت الوحدة التي يطلق عليها اسم “تيانخه” أي “تناغم السماوات” على متن الصاروخ “لونغ مارش 5B”، وهو أكبر الصواريخ الصينية، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

هذه الوحدة واحدة من ثلاثة مكونات رئيسية لما ستصبح أول محطة فضائية تطورها الصين لتنافس المحطة الفضائية الدولية، وهي المحطة الوحيدة العاملة حالياً في مدار حول الأرض.

واحتفت وسائل الإعلام الصينية بانطلاق الصاروخ في رحلته إلى الفضاء بنجاح، ونقلت عن الرئيس شي جين بينغ كلمة هنَّأ فيها البلاد على هذا الإنجاز حيث وصف الأمر ومحطة الفضاء الصينية بأنها “مشروع رائد مهم في بناء دولة قوية في التكنولوجيا وفي الفضاء”.

لكن الإثنين نشر موقع Space News تقريراً قال فيه إن الصين فقدت السيطرة على الصاروخ الضخم بعد أن أوصل الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء إلى موقعها، والمقصود هنا أن الصاروخ أتم مهمته بنجاح، ولكن المشكلة أن بكين فقدت السيطرة على الصاروخ فتركته يدور حول الأرض.

The post الصاروخ الصيني يمر فوق مصر مساء اليوم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ