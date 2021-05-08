الشهيد ︎أحمد شوشة يتصدر التريند بعد حلقة الأمس من “الاختيار 2”

يتصدر إسم الشهيد أحمد شوشة، محركات البحث، و التريند على جوجل ، وذلك بعد مشهده البطولي الذي جسده نور خالد النبوي في حلقة الأمس من “الاختيار 2”.

حيث قال نور خالد النبوي في المشهد رداً علي الإرهابي المتورط بحادث الواحات: “فاكره خاين زيك.. أنا بقى ضابط واسمي أحمد شوشة” ، وهو من قوات الأمن المركزي.

وسجلت هذا المشهد البطولي، أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل “الاختيار 2.. رجال الظل”، الذي عٌرض أمس الجمعة.

ويعرف أحمد شوشة، بمواقفه في وجه الإرهابيين، ولم يخش الموت، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية “مأمورية الواحات”، دوره البطولي، بحسب ماذكر في موقع صوت الأمة.

وفي سياق المسلسل، أكد الفنان المصري ماجد الكدواني أحد أبطال مسلسل “الاختيار 2” الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، أن فريق عمل المسلسل قام ببذل مجهود خرافي حتى يحظى العمل الدرامي بإعجاب الجمهور.

وأضاف الكدواني خلال مداخله هاتفية مع إحدى القنوات المصرية بأن هذا المجهود الذي بذل في المسلسل يعتبر مجهودًا كبيرًا بدون أي مبالغة أو مجاملة، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وقال ماجد الكدواني إنه يشعر بفخر كبير بسبب المشاركة في مسلسل “الاختيار 2″، لافتًا إلى أن العمل الدرامي كان قد لت انتباهه بشده منذ العام الماضي عندما تم عرض الجزء الأول.

ومضى في القول: “أنا جسمي قشعر العام الماضي لما الشباب نزلوا الشارع بتي شيرت عليه صورة الشهيد المنسي.. تقريباً معملناش دراما زي دي.. دي دراما مش عادية بل دراما تسجيلية موثقة بالأحداث”.

وكشف الكدواني أنه لم يتردد أبدًا في الموافقة على العمل بالمسلسل حينما عرض عليه، لافتًا إلى أنه قال للمنتج بيتر ميمي بلاد تردد “أنا معاك” لأن العمل يوثق مرحلة هامة من تاريخ مصر الحديث.

وختم تصريحاته بالقول: “في مهنة الفن حسابنا هيكون عسير أمام ربنا ومهتمنا تتمثل في تقديم رسائل محترمة للمشاهدين.. مش أي حاجة تتعمل والرسالة يجب أن تكون إيجابية”.

بدوره أبدى الفنان المصري أحمد سعيد عبد الغني عن سعادته وفخره بتأديته إحدى الأوار الرئيسية بمسلسل الاختيار2، وهي شخصية ضابط أمن وطني لقي حتفه في إحدى العمليات.

وعلق أحمد سعيد عبد الغني لأول مرة عن دوره في المسلسل، وذلك حينما نشر صورة عبر حسابه على إنستغرام، يوجد بها الشخصية الحقيقية التي يجسدها في المسلسل بجانب صورة له.

وكتب عبد الغني معلقًا على الصورة: “شرف ليا إني أجسد شخصيه البطل الشهيد أحمد فايز في مسلسل عظيم وهو الاختيار.. النجاح من عندك يا رب وتحيا مصر”.

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