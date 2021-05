عاصي الحلاني ينعي الموسيقار جمال سلامة︎ بهذه الكلمات

نعى المطرب اللبناني، عاصى الحلانى، الموسيقار الكبير جمال سلامة الذى وافته المنية صباح أمس، عن عمر يناهز 75عاماً، داخل أحد المستشفيات بسبب معاناته مع فيروس كورونا.

ونشر الحلاني عبر حسابه على تويتر، قائلاً: “جمال سلامة كان فنان يغرد وحده في سماء الفن النظيف عبقريًا لا يتكرر كان عظيم ومبدعًا أغنى المكتبة العربية بأهم الأعمال الفنية الخالدة وكان ظاهرة فنية بكل ما للكلمة من معنى رحيل جمال سلامة خبر موُسف وسيترك فراغ كبير بالموسيقى العربية رحمه الله وجعل مثواه الجنة البقاء لله”.

الجدير بالذكر، أن الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية “ساعات ساعات” للشحرورة صباح.

كما لحّن المرحوم لسميرة سعيد أغنية “احكى يا شهرزاد” و”مش حتنازل عنك” و”قال جانى بعد يومين”، “ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن “بيروت ست الدنيا” وقصيدة “مع جريدة” للشاعر نزار قبّانى.

وشارك سلامة، في تلحين الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات الثمانينات، التى ما زالت فى ذاكرة الناس مثل مسلسل “الحب وأشياء أخرى” وفيلم “حبيبى دائما”، وفقاً لما ذكر في موقع اليوم السابع.

وفي السياق، نشر الفنان اللبناني ​عاصي الحلاني​ عبر حسابه الرسمي صورا لمدينة ​بيروت​ ، حيث كانت المدينة مزينة بمناسبة ​عيد الميلاد المجيد​، وعلق عليها قائلاً:” يا تراب من ياقوت يا مزينة البيوت ومكللة بالغار بيروت ما بتموت، بيروت ما بتموت”.

وحصدت الصور بدورها إعجابا كبيرا من قبل المتابعون والناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لما حملته الرسالة من صرامة وقوة وخصوصا في ظل الوضع المعيشي والاجتماعي الحالي، بحسب ماذكر في موقع سبوتنيك بالعربي.

كما و حصد النجم عاصي الحلاني جائزة أفضل مطرب عربي، وكان ذلك مساء السبت في فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان نجم العرب.

وبحسب تصويت الجمهور “فقد حصد النجم عاصي الحلاني جائزة أفضل مطرب عربي، بينما نال نجله الوليد الحلاني جائزة أفضل مطرب صاعد، ومدير أعماله شريف ضياء جائزة أفضل مدير أعمال في الوطن العربي”.

و شارك الحلاني صور وفيديو عبر حسابه الشخصي في “تويتر” صور وفيديو يشكر مصر وشعبها على التكريم في مهرجان نجم العرب حيث قال:” ألف شكر لمصر والشعب المصري الحبيب الف شكر مهرجان نجم العرب على الجائزة و التكريم ويا رب دايما اكون على قدر محبتكم”.

وفي السياق، قدم الفنان اللبناني، النجم عاصي الحلاني ألفاظ مفعمة بالحساسية، معبراً فيها عن مدى حبه لمصر، ومدى تعلقه بأرضها، وأمنياته الدائمة لها ولشعبها بالاستقرار.

