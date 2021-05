النفط السورية تعدّل مخصصات البنزين للدراجات النارية

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية، السبت، عن تعديل الكميات المسموح بها، لتعبئة مادة البنزين للدراجات النارية اعتباراً من اليوم.

ورفعت الوزارة، هذه الكميات المخصصة للدراجات النارية لتصبح 4 ليترات اعتباراً من صباح اليوم، 8 مايو/ أيار، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وفي السياق ذاته، عدّلت وزارة النفط والثروة المعدنية، في الأول من مايو/ أيار الجاري، كمية تعبئة مادة البنزين لتصبح 25 ليتراً بدلاً من 20 ليتراً.

وقال المهندس أحمد الشماط، المدير العام للشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “محروقات” لوكالة (سانا)، إن “هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النفط وشركة (محروقات) ضمن الإمكانات المتاحة“.

وأكّد الشماط، على أنه “سيتم العمل لإعادة الوضع إلى طبيعته بما يؤمن متطلبات واحتياجات المواطنين”.

وفي السادس من أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية في سوريا، بدء العمل بالآلية الجديدة (الرسائل النصية) لتوزيع مادة البنزين.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، إنه “اعتباراً من 6 أبريل/ نيسان سيتم البدء بتطبيق الآلية الجديدة لتوزيع مادة البنزين وفق نظام الرسائل النصية القصيرة من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تتضمن تفاصيل المحطة التي يتوجب التوجه إليها مع مدة صلاحية الرسالة”.

وأوضحت النفط السورية، أنه “سيتم ربط البطاقة الالكترونية بشكل تلقائي بآخر محطة تمت التعبئة منها بالمخصصات الحالية نفسها ويمكن تغيير محطة الوقود التي سيتم التعبئة منها قبل أول عملية شراء على نظام الرسائل من خلال المنصات التالية (تطبيق وين وقناة التلغرام وموقع مركز الخدمة الذاتية)”.

كما أشارت إلى أنه “بإمكان المواطن تغيير المحطة قبل أول عملية شراء في حين يصبح تغيير محطة الوقود مقيداً بعدد مرات محددة بعد إتمام أول عملية شراء”، لافتة أنه “سيتم ترتيب البطاقات الالكترونية على محطة الوقود تبعاً لأقدمية عمليات التعبئة وفي حال انتهاء فترة صلاحية الرسالة يمكن للمواطن إرسال طلب بإعادة تعبئة المادة إضافة إلى إمكانية الاستفادة من خدمة السفر ضمن المحطات التي يوجد فيها مخصصات لهذه الخدمة لمرة واحدة (ذهاباً وإياباً)”.

يذكر أن سوريا تشهد أزمة خانقة في توفر المشتقات النفطية، سواء البنزين أو المازوت، حيث خُفضّت خلال الأشهر الماضية، الكميات المخصصة لمختلف المحافظات بشكل كبير.

