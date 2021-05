ردود فعل غاضبة على إهانة مراهق من جنوب السودان في مصر

تداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو تسجيلي لمراهق من جنوب السودان يتعرض للإهانة والاعتداء الجسدي واللفظي في مصر، حيث احتجزت السلطات المصرية عددًا من الأشخاص على خلفية تلك الحادثة.

وأدى المشهد المصور إلى إثارة مشاعر الغضب لدى الكثيرين، الأمر الذي قاد سفارة جنوب السودان في مصر إلى فتح تحقيق بخصوص الواقعة، حسبما أفاد موقع (بي بي سي عربي).

وأفادت السفارة بأن المقطع ظهر لأول مرة عبر تطبيق “تيك توك”، حيث يظهر فيه المراهق أكوك كول، وهو أحد طالبي اللجوء عمره 14 عامًا وعائلته مسجلة لدى وكالة الأمم المتحدة للاجئين في مصر.

وأكدت التحقيقات أن مقطع الفيديو تم تصويره يوم الجمعة الماضية بإحدى أحياء القاهرة، حيث يظهر فيه المراهق وهو يتعرض للإهانة اللفظية والضرب كما يتم إجباره على غسل الأواني المنزلية.

وقالت السفارة: “أعضاؤه التناسلية تعرضت أيضًا لمصدر لهب”.

وعلق سفير جنوب السودان في مصر جوزيف موم ماجاك، على تلك الواقعة، مؤكدًا عبر تغريده له عبر تويتر أنه اتخذ إجراءات لضمان سلامة أكوك كول وعائلته.

وقال: “اعتقلت السلطات الجناة واحتجزتهم لمدة أسبوعين للتحقيق”.

كما أصدرت السفارة المصرية في جوبا بيانا نددت فيه بـ “السلوك غير المبرر” في الفيديو، قائلة إنه لا يمثل القيم المصرية.

على صعيد آخر وبعد اللقاء الذي جمع بين الأهلي والمريخ السوداني، في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا فبراير الماضي، باتت مناوشة بين لاعب الأهلي المصري محمود كهربا وأحد لاعبي النادي السوداني حديث الساعة في المنصات الإعلامية الرياضية في الوطن العربي، ليتهم البعض اللاعب الدولي المصري بتوجيه عبارات عنصرية إلى لاعب المريخ.

وصرح المتحدث الإعلامي النادي الاهلي المصري جمال جبر أن الأزمة بالكامل صنعت بواسطة الإعلام، دون الاستناد إلى المعايير المهنية في التحقق، قبل اتهام لاعب الفريق كهربا بالعنصرية.

مضيفا : “أن اللقطة التي ظهر فيها كهربا يتحدث مع لاعب المريخ، كانت مجرد “مناوشات ملعب”، وتدخل عمرو السولية لإنهائها سريعًا، ولا يوجد خلاف بين كهربا والسولية، كما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي“.

وتابع قوله : “لو كان هناك شك فقط، أن كهربا قد وجه عبارات عنصرية إلى لاعب الفريق المنافس، بالطبع كنا سنعاقبه أشد عقاب، فالأهلي لا يسمح بتلك السلوكيات المشينة”.

