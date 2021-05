الإمارات تدعو إسرائيل إلى خفض التصعيد في الأقصى وحي الشيخ جراح

أكد وزير الدولة الإماراتي خليفة شاهين المرر ، أن الإمارات تعرب عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التي شهدتها القدس الشرقية المحتلة، وأنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، التي نجم عنها إصابة عدد من المدنيين.

ولفت خليفة شاهين المرر إلى أن “دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك”، مؤكدا “ضرورة تحمُل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولي، لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم في ممارسة الشعائر الدينية، وكذلك وقف أي ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك”.

حيث شدد وزير الدولة الإماراتي على “ضرورة احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولي والوضع القائم التاريخي، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك”.

كما دعا المرر السلطات الإسرائيلية إلى “تحمل المسؤولية في خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التي تؤدي إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان”، كما أكد على “ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم”.

ووفق ما أقر به الهلال الأحمر الفلسطيني فإن 208 فلسطينيين أصيبوا عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى مساء الجمعة, بينما تتأهب الشرطة للتعامل مع جموع غفيرة من المصلين يتوقع أن يحيوا ليلة القدر.

