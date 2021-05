أعلن باريس سان جيرمان، اليوم السبت، تمديد تعاقد نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

وأشار النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى تمديد تعاقد لاعب السيليساو حتى صيف 2025، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وانضم نيمار إلى صفوف بي إس جي، في صيف 2017، قادما من برشلونة، مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني (222 مليون يورو).

ووقع اللاعب البرازيلي على تعاقد جديد مدته 3 مواسم، حيث إن عقده الحالي كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2022.

في الأثناء، يشعر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالخذلان من مهاجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، وذلك بسبب الأنباء التي أفادت عن قرب تجديد البرازيلي لعقده مع النادي الباريسي.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن شبكة RMC الفرنسية قولها إن نيمار بات قاب قوسين من تمديد تعاقده مع سان جيرمان بعقد يمتد حتى العام 2026.

وأكدت بأن الطرفان أكملا جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق على التمديد، مشيرة إلى أن محامي الطرفين يعملان حاليًا على مراجعة البنود والتدقيق فيها قبل التوقيع رسميًا.

وقالت مصادر قريبة من نيمار، إن العقد الجديد للنجم البرازيلي قد يتم الإعلان عنه قبل نهاية شهر أبريل الحالي، وقد تبقى فقد موعد إتمام هذه الخطوة رسميًا.

وأبانت الشبكة الفرنسية، عن وجود محاولات سابقة من ليونيل ميسي بخصوص إقناع نيمار بعد التجديد حتى يتمكنان من اللعب سويًا في الموسم القادم، إلا أن البرازيلي قرر تجديد عقده.

وكان المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان قد أدلى بتصريحات متعلقة بنجم برشلونة ليونيل ميسي وإمكانية انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية.

جاءت تصريحات نيمار بعد الفوز الهام الذي حققه الفريق الباريسي أمام مانشستر يونايتد بملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، سجل منها نيمار ثنائية بمرحلة مجموعات دولي أبطال أوروبا.

وقال نيمار في تصريحات إعلامية نقلها موقع (البطولة): “أريد اللعب مع ميسي مجددًا.. وسيحدث العام المقبل بكل تأكيد”.

لم تتوقف تصريحات لاعبي باريس سان جيرمان عن ترحيبهم بقدوم ميسي على نيمار فحسب، بل كان للاعب الوسط ليناردو باريديس، نفس الرأي، حينما قال لشبكة “ESPN” الشهيرة: “نأمل جميعًا أن يأتي ليو إلينا، ولكن القرار النهائي سيعود إليه”.

The post بصورة رسمية.. نيمار يجدد عقده مع سان جيرمان لثلاثة مواسم appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ