الصحة المصرية تتخذ إجراءات وقائية إضافية في منافذ دخول البلاد

أعلنت وزارة الصحة المصرية، عن اتخاذ إجراءات وقائية إضافية خاصة بفيروس كورونا، تتعلق بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة الصحة، هالة زايد، مساء الجمعة، عبر تقنية “الكول كونفرانس”، عدد من قيادات الوزارة بالحجر الصحي والطب الوقائي.

لمراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا التي يتم تطبيقها بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لوسائل الإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أكدت تطبيق إجراءات وقائية إضافية بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد (البرية، البحرية، الجوية).

وتتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم. ‏

وأضاف مجاهد أن الوزيرة أشارت إلى أن فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط.

كما أكدت استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ‏الضوابط والإجراءات والاشتراطات الصحية للوافدين إلى مصر سواء للمصريين أو غير المصريين وهي عدم دخول البلاد إلا بعد الحصول على شهادة pcr تفيد الخلو من فيروس كورونا.

وأضاف مجاهد أن الصحة المصرية شرعت في اتخاذ إجراءات وقائية إضافية بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية.

بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي تحورات جديدة للفيروس.

وذكر مجاهد أن الوزيرة شددت على استمرار تطبيق كافة إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد.