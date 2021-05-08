كشف مدير زراعة ريف دمشق المهندس عرفان زيادة عن وجود مجموعات صغيرة من أسراب الجراد في مناطق داريا الشرقية وكفرسوسة واللوان ومجموعات التحري مستمرة بعملها مبيناً أن الأضرار بسيطة واقتصرت على بادرات الخضار الورقية.

زيادة لفت إلى مكافحة أسراب الجراد الصحراوي في دمشق وريفها ضمن 7755 دونماً حتى اليوم السبت موزعة بين 2570 دونماً بمبيد دينامثرين و5005 دونمات بمبيد أي سي ديستل متوقعاً القضاء على كامل مجموعات الجراد المتبقية خلال اليومين القادمين، حسبما أفاد موقع (أيام سوريا).

وكانت أسراب من الجراد الصحراوي وُصفت بالصغيرة إلى المتوسطة، المعروف باسم “الجراد الأصفر”، قد هاجمت الأراضي الزراعية في قرى ريف دير الزور.

وأفادت مصادر محلية أن قرى “الشعفة – الكشكية – غرانيج – أبو حمام”، التي تقع شرق نهر الفرات عانت من دخول أسراب الجراد إلى أراضيها الزراعية، وعمل السكان على مواجهتها بإشعال النيران في ظل غياب أي تدخل من قبل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (قسد).

أما الضفة الغربية للنهر فقد هاجمت أسراب الجراد قرى “السيال شرقي – السيال غربي – الغبرة”، ما دفع مديرية الزراعة للتحرك الفوري ورش المبيدات الزراعية المعنية بمكافحة هذا النوع من الجراد.

كما توجه وزير الزراعة “محمد حسان قطنا” إلى “دير الزور”، للوقوف على الوضع الراهن والإشراف على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من تأثيره.

وتناقل ناشطون صور وفيديوهات توضح انتشار الحشرات في الأراضي السورية، ومناشدات لمكافحته خاصة مع اقتراب موعد حصاد الموسم الشتوي في المنطقة كالقمح والشعير وبعض البقوليات والخضار، بحسب سناك سوري.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الأسراب التي غزت الأراضي السورية اليوم والأمس آتية من الصحراء العراقية.

وفي السعودية، تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي في نوفمبر الفائت، صوراً مرعبة توضح مجموعات من الجراد التي اجتاحت جميع المحافظات الواقعة شمال العاصمة السعودية الرياض .

ونشر وليد الحقيل الخبير السعودي في أمور الطقس و المناخ عبر حسابه الرسمي على تويتر ، مقطع فيديو يبين الأعداد الهائلة لأسراب الجراد .

وكتب الحقيل أن” أسراب الجراد تصل القصيم و الزلفي وسدير والوشم والمحافظات شمال الرياض اليوم الخميس 4/4/1442 ”

The post سوريا تتوقع القضاء بالكامل على أسراب الجراد خلال يومين appeared first on Souk Ukkaz News.

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