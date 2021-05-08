الأعرجي: لاتوجد قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد

قال مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، السبت (8 أيار، 2021) إن الحديث عن وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية، في محافظة صلاح الدين، “غير دقيق”.

وذكر المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان ورد لموقع IQNEWS، أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، أجرى مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، فجر اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى قاعدة بلد الجوية، للاطلاع على أوضاعها الأمنية”.

وأضاف، البيان: “ورافق الأعرجي، وفد كبير من وزارة الدفاع، بحضور نائب قائد العمليات المشتركة، وقائد القوة البرية، ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات ومدير الاستخبارات العسكرية، ونائب قائد القوة الجوية”.

وبحسب البيان، “تفقد الأعرجي، برفقة الوفد الأمني القاعدة الجوية بجميع أقسامها، واستمع الى إيجاز من قائد قاعدة بلد الجوية، اللواء الطيار ضياء الساعدي، عن عمل القاعدة وأقسامها”.

وأكد الأعرجي، أن “الحديث عن وجود قوات أجنبية قتالية في قاعدة بلد الجوية غير دقيق، بل هناك شركات أجنبية مدنية تعمل على تدريب العراقيين في مجال صيانة الطائرات، وهي موجودة وفق عقود رسمية مع العراق”، مضيفا “يجب أن ندعم وجود هذه القاعدة، لمواصلة جهود محاربة داعش، وعلينا دعم الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها، للحفاظ على الأمن الداخلي وتعزيز مكانة العراق داخليا وخارجيا”.

ووفقا للبيان، “التقى الأعرجي، برفقة الوفد بالشركات الأجنبية العاملة في قاعدة بلد الجوية، مؤكدا أن هذه الشركات تقدم الخدمة للجانب العراقي، وهي تعمل وفق عقود رسمية عراقية، كما التقى بعدد كبير من الشباب العراقي الموجود في القاعدة، ممن تدربوا واكتسبوا خبرة من هذه الشركات لصيانة عدد كبير من الطائرات العراقية”.

واضاف الاعرجي ان الزيارة تمت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمتابعة القاعدة الجوية والاطلاع ميدانيا على سير الاعمال الخاصة بصيانة الطائرات ولقاء الضباط والمسؤولين فيها.