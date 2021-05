جون كيري أمام مجلس النواب الامريكي وكشفه لأسرار إسرائيل في سوريا

أعلنت الوكالات عن الضغط على مبعوث المناخ الأميركي جون كيري بشأن تعاملاته مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب

وسيدلي كيري بشهادته في جلسة الاستماع التي تزيد احتمالات ظهوره شخصيا فيها.

وستركز جلسة الاستماع على خطوات لمكافحة تغير المناخ حيث تمضي إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قدما في هدفها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون في الولايات المتحدة إلى النصف بحلول عام 2030.

وتقول فوكس نيوز: “الحدث سيشكل أول ظهور علني ل جون كيري منذ ظهور تقارير عن تسريبات لظريف قال فيها إن كيري سرب معلومات حساسة عن إسرائيل أثناء عمله كوزير للخارجية في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما”.

وفي نيسان/أبريل الماضي، نفى كيري أنه أبلغ وزير الخارجية الإيراني بالعمليات الإسرائيلية السرية في سوريا. وعلى تويتر، وصف هذه الادعاءات بأنها “خاطئة بشكل لا لبس فيه”.

جرت اليوم الأربعاء، عملية التصويت داخل مجلس النواب الأمريكي، على تشريع خاص بمناقشة عملية عزل الرئيس دونالد ترامب قبل انتهاء فترة ولايته في العشرين من يناير الجاري.

وجاء التصويت بواقع 221 صوتًا في مجلس النواب مؤيدين على تشريع مناقشة عزل ترامب فيما عارض التشريع 203 نائبًا، وفقًا لـ(روسيا اليوم).

وتنص خطة الجلسة على فتح المناقشات العامة التي من التوقع أن تستمر ساعتين ليتم بعد ذلك إجراء التصويت بشأن مشروع القانون.

وفي بداية جلسة المناقشة، قالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن الرئيس الأمريكي قام بالتحريض على التمرد المسلح على الدولة وبالتالي لا بد أن يرحل.

وأوضحت بأن ترامب يمثل “تهديدًا واضحًا”، مشددة على ضرورة عزله من قبل مجلس النواب قبل نهاية فترته الرئاسية.

وتلاحق ترامب اتهامات من قبل الديمقراطيون أصحاب الأغلبية في مجلس النواب بأنه حرض على التمرد عبر الخطاب الذي ألقاه في السادس من يناير.

ويحملون ترامب بأنه دفع أنصاره لاقتحام مقر الكونغرس الأمريكي ما أدى إلى سقوط 5 أشخاص

وكانت بيلوسي قد أعلنت في أعقاب أعمال الشغب التي وقعت الأسبوع الماضي وأسفرت عن سقوط خمسة قتلى، أنها اتصلت برئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي، لتبحث معه سبل منع بقاء الحقيبة النووية مع ترامب .

وأوضحت أنها ناقشت مع ميلي الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع رئيس “غير مستقر”، من الوصول إلى رموز الإطلاق الخطيرة لهذه الحقيبة.

ووفق ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد شوهدت عناصر من فريق عسكري وهم ينقلون الحقيبة الخطيرة، قبل مغادرة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته البيت الابيض .

وقبل أيام، دعا وزير الدفاع الأميركي الأسبق ويليام بيري الرئيس المنتخب جو بايدن إلى إلغاء حصرية التحكم برموز إطلاق السلاح النووي، محذرا من أن رموز إطلاق الصواريخ النووية لا تزال بيد ترمب.

