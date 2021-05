إثيوبيا: نسعى للتوصل إلى اتفاق يتعلق فقط بالملء الثاني لسد النهضة

صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية، السبت، إنها تهدف في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني لخزان سد النهضة، من دون التطرق إلى القضايا الأخرى، معتبرة أن “مكاسب السد للجميع”.

حيث أشار المتحدث باسم الوزارة السفير دينا مفتي، إلى أن “كلا من مصر والسودان تسعيان لتدويل قضية سد النهضة، بينما نحن متمسكون برعاية الاتحاد الافريقي للمفاوضات”.

كما طالب المتحدث باسم الوزارة دولتي المصب (مصر والسودان) بـ”اتفاق شامل وملزم حول آليات ملء وتشغيل السد”، وذلك قبل البدء في الملء الثاني المقرر في يوليو وأغسطس المقبلين.

ومن جهة ثانية ، اعتبر دينا مفتي أن ” سد النهضة يعتبر بنكا لإمدادات دولتي المصب خاصة في فترة الجفاف، لذلك نريد التوقيع على الملء والتشغيل قبل بدء الملء الثاني”.

وكذلك أكد المتحدث باسم الوزارة السفير دينا مفتي على “أهمية سد النهضة بالنسبة إلى دولتي المصب“، معتبرا أن “مكاسب السد للجميع“، ومشددا أيضا على ضرورة أن يتم التوافق على الملء و التشغيل من قبل الاتحاد الإفريقي.

حيث أقر مفتي إن “ما ستقوم به إثيوبيا في الملء الثاني يقلل من مخاوف دول المصب في فترة الجفاف والجفاف المستمر بضمان الانسياب المنتظم” على حد تعبيره.

كما أوضح المتحدث أن “أديس أبابا ستواصل التفاوض بشأن سد النهضة من خلال الاتحاد الإفريقي”، ومؤكدا كذلك أن “الاتحاد الأوروبي لا يزال مراقبا لهذه المفاوضات”.

