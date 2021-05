وزير الدفاع التركي: تحسن علاقتنا مع مصر ستستفيد منه ليبيا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن العلاقات بين بلاده ومصر “في تطور وستصل لمستويات رفيعة قريبا”، معتبرا أن ذلك “سيكون مفيدا لكل من تركيا وليبيا ومصر”.

جاء ذلك في كلمة له عقب مأدبة إفطار مع القوات الخاصة التركية أمس الجمعة في العاصمة أنقرة، ونشرتها وكالة أنباء الأناضول التركية اليوم السبت.

وأضاف وزير الدفاع التركي “نرى أن علاقاتنا مع مصر تتطور، وهذا يسرّ الصديق ويمنح الثقة، وفي الوقت نفسه يرعب البعض ويخيفهم”، ومضى قائلا “تجمعنا علاقات أخوة وصداقة وقيم مشتركة مع الشعب المصري، ولا يمكن فصلنا عن بعضنا البعض”، وفقًا لـ(الجزيرة نت).

وحول طبيعة العلاقات الحالية بين أنقرة والقاهرة، قال “ربما كان هناك توقف في علاقاتنا لعدة أسباب، لكنني واثق من كل قلبي بأن هذا سيتم تجاوزه في وقت قصير، وأن أخوتنا وصداقتنا مع مصر ستصل إلى مستويات رفيعة جدا مرة أخرى، وسنرى ذلك خلال الفترة المقبلة”.

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن تطور العلاقات بين أنقرة والقاهرة سيكون مفيدا وضروريًّا للغاية لكل من تركيا وليبيا ومصر.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح أمس الجمعة بأن بلاده تسعى إلى استعادة “الوحدة ذات الجذور التاريخية” مع شعب مصر.

وجاءت تصريحات أردوغان بعد يوم من اختتام مصر وتركيا مباحثات استكشافية في القاهرة على مستوى نائبي وزيري خارجية البلدين، تناولت قضايا ثنائية وإقليمية، حسب بيان مصري تركي مشترك.

وتواصلت يوم الخميس الماضي في القاهرة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا لليوم الثاني على التوالي، وذلك في أول لقاء مشترك يعقد على المستوى الدبلوماسي بين الجانبين منذ 8 سنوات.

حيث تتناول المشاورات التي توصف بالاستكشافية- عددا من القضايا على المستويين الثنائي والإقليمي، بحسب ما أفادت الخارجية المصرية.

وأقرت الخارجية -في بيان لها- إن “جلسة المشاورات السياسية بين مصر وتركيا بدأت برئاسة السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية ونظيره التركي السفير سادات أونال، وذلك بمقر الوزارة بالقاهرة”.

وأفادت مصادر أن سحب القوات الأجنبية من ليبيا وغاز شرق المتوسط يمثلان أهم الموضوعات على أجندة الاجتماعات المصرية التركية.

كما أنه من المنتظر أن يؤدي نجاح هذه الجولة إلى اجتماع آخر على مستوى وزراء الخارجية يتم تحديد موعده ومكان انعقاده في وقت لاحق.

