الإمارات.. اختتام حملة “100 مليون وجبة” بأرقام تفوق التوقعات

اختتمت حملة “100 مليون وجبة”، الأكبر من نوعها بالمنطقة لتقديم الدعم الغذائي في 30 دولة ضمن العالم العربي وأفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية,

وذلك بعد أن ضاعفت هدفها المعلن الذي وضعته بداية الحملة ونجحت في جمع مشاركات إجمالية كفيلة بتوفير 216 مليون وجبة لمستحقيها من المحتاجين والأسر المتعففة في المجتمعات الأقل دخلاً في أربع قارات.

حيث تعتبر حملة “100 مليون وجبة“، الأكبر من نوعها بالمنطقة لتقديم الدعم الغذائي وإطعام الطعام في 30 دولة ضمن العالم العربي وإفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.

وانطلقت حملة 100 مليون وجبة تحت مظلة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كاستجابة عملية لأحد أكبر التحديات التي تواجه العالم الذي يتمثل بالجوع وسوء التغذية، وتهدف للتصدي لهذه المشكلة الملحة بما ينعكس إيجابا على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بعد تأمين الحاجة الأساسية المتمثلة بالغذاء، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030.

كما تتعاون مع كل من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات الخيرية والإغاثية في الدول الثلاثين التي تغطيها الحملة.

كما تنسق حملة 100 مليون وجبة مع 12 بنك طعام و9 مؤسسات خيرية وإنسانية في الدول الثلاثين التي تشملها الحملة من أجل تنفيذ أعمال توزيع الدعم العذائي على المحتاجين والأسر في المجتمعات التي تشملها الحملة على مدى الأشهر الثلاثة القادمة.

وتصل حملة 100 مليون وجبة بدعمها الغذائي خلال الأشهر الثلاثة القادمة إلى 30 دولة، هي السودان والصومال واليمن وتونس والأردن وفلسطين ولبنان ومصر والعراق وسيراليون وأنغولا وغانا وأوغندا وكينيا والسنغال وإثيوبيا وتنزانيا وبروندي وبنين وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان وأوزبكستان وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان والهند ونيبال وكوسوفو والبرازيل.

