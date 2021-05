المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي في الخرطوم لبحث أزمة سد النهضة

وصل المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم، في أول زيارة له بعد تعيينه مبعوثا من قبل الإدارة الأميركية, حيث من المقرر أن تتناول مباحثاته بالخرطوم تطورات ملف سد النهضة الأثيوبي، والتوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا.

وكان المبعوث الأميركي للقرن الأفريقي قد زار مصر في وقت سابق من هذا الشهر، وستكون إثيوبيا محطته الثالثة بجولته الراهنة.

كما تباحث المبعوث الأميركي في مصر مع كبار المسؤولين بشأن أزمة سد النهضة.

وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن قضية سد النهضة الإثيوبي وجودية بالنسبة لمصر التي لن تقبل الإضرار بمصالحها المائية أو المساس بمقدرات شعبها.

وخلال لقائه مع فيلتمان، أقر الرئيس المصري أن بلاده تطمح للتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف وملزم قانونيا لملء وتشغيل سد النهضة، بما في ذلك عبر مسار المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي.

كما دعا عبد الفتاح السيسي إلى قيام واشنطن بدور مؤثر في حلحلة أزمة سد النهضة بين إثيوبيا من جهة ومصر والسودان من جهة أخرى.

في المقابل تصر أديس أبابا على الملء الثاني للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد توليد الكهرباء.

و تتمسك مصر والسودان هي الاخرى بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحافظ على منشآتهما المائية، ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.

