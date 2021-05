شعبة المعلومات في الامن اللبناني تمنع عملية تهريب 51 سوريا إلى قبرص

قالت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اللبناني اليوم وفي بيان صادر وتابع لها انها أحبطت عملية تهريب 51 شخصاً إلى قبرص بينهم نساء وأطفال.

أفادت شعبة المعلومات و العلاقات العامة في ​قوى الأمن الداخلي​ أنه “في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص الأجانب إلى خارج الأراضي ال​لبنان​ية، ونتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكّنت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 2021-5-4، من توقيف 51 شخصًا من التابعيّة السوريّة 39 ذكرًا راشدًا، و 5 نساء راشدات، و7 أطفال قُصَّر، كانوا متوجّهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك على شاطئ بحر ​بلدة أنفة​ الحريشة”.

وأوضحت أنه “بالتحقيق معهم اعترفوا بما نُسب إليهم، وأنهم كانوا بانتظار قارب ليقلّهم من الشاطئ المذكور باتجاه قبرص، لقاء دفع مبلغ 2500 ​دولار​ أميركي عن كل شخص عند الوصول، وقد اشتبهت القوّة بثلاثة أشخاص ضالعين في عملية التهريب غير الشرعيّة، وهم كلًّ من ن. د. مواليد عام 1989 ، م. م. مواليد عام 1978، خ. ع. مواليد عام 1997، جميعهم سوريون، باستماع إفاداتهم أنكروا علاقتهم بالقضيّة، وتبيّن أنّهم تعاونوا في عمليّة التهريب مع شخصين أحدهما موجود في لبنان وملقّب بأبو محمود، والثّاني في قبرص وملقّب بأبو يعرب”.

وأكدت أن “التحقيق جارٍ بإشراف ​القضاء​ المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين في هذه العملية”.

وفي سياق مماثل وأخبار متشابهة في وقت سابق في لبنان

أحبطت السلطات اللبنانية اليوم السبت، عمليتي تهريب لعملات مزيفة بالإضافة لـتهريب 40 ألف حبة كبتاغون مخدرة.

وبحسب موقع “RT Arabic” فقد صرحت المديرية العامة شعبة المعلومات ولقوى الأمن الداخلي أنها ضبطت 40 ألف حبة كبتاغون كانت ستهرب الى السودان، وعلى أثر إحباطها لهذه العملية تمكنت من إحباط عملية ثانية لتهريب 55 ألف ريال قطري مزيفة بالإضافة 8500 ريال عماني، الى قطر و سلطنة عمان.

وبعد إلقاء القبض على الجناة، اعترفوا بتهريب 37 ألف حبة كبتاغون خلال الشهر الماضي الى السودان بالإضافة للقيام بعمليتي تهريب عملات مزيفة الى الإمارات وتركيا، مستخدمين بطاقات هوية سورية مزورة.

وبعد التنسيق مع وإدارة مكافحة المخدرات في السودان، جرى ضبط الكمية وتوقيف الشخص الذي كان سيستلمها، وهو سوري الجنسية.

