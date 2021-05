الخارجية الروسية تدعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد في القدس

أكدت الخارجية الروسية أن استمرار التصعيد في القدس لن يوصل إلى حلول، ودعت في بيان لها اليوم إلى خفض التوتر والتصعيد من جميع الأطراف.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها اليوم عدة أسباب ساهمت في تأجج الصراع وتصعيد الأحداث في الفترة الأخيرة.

وجاء في البيان: “تتابع روسيا ببالغ القلق هذه التطورات، وندين بشدة الاعتداءات على مدنيين مسالمين، وندعو جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها تصعيد العنف“.

وأشارت الخارجية إلى أن موقف روسيا واضح من خلال أفعالها في مجلس الأمن الدولي، مؤكدة عدم شرعية التمدد الاستيطاني التي تقوم به إسرائيل في القدس الشرقية.

وتابع: “تمثل خطوات كهذه انتهاكا للقانون الدولي وتحول دون التوصل إلى تسوية سياسية مبنية على إنشاء دولتين فلسطينية وإسرائيلية تتعايشان بسلام وأمان ضمن حدود عام 1967″، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي السياق، أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا رسميا اليوم السبت، أعلنت فيه عم رفضها “لما صدر بخصوص خطط وإجراءات إسرائيل إخلاء منازل فلسطينية بالقدس وفرض سيادتها عليها”.

وجاء في بيان السعودية : “تنديد المملكة بأي إجراءات أحادية الجانب، وبأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة”

وشدد البيان بموقف المملكة ” إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

هذت وشدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض التصعيد القائم في مدينة القدس، مشيرا إلى ضرورة ملاحقة المسؤولين عن استخدام العنف والتحريض من جميع الأطراف.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو ، في بيان له عن “قلقه إزاء تصعيد التوترات ووتيرة العنف بشكل خطير في الأيام الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية التي شهدت الليلة الماضية مواجهات في الحرم الشريف ،والعنف والتحريض غير مقبولين، وينبغي ملاحقة المسؤولين عنهما من جميع الأطراف”.

وتابع البيان أن” الاتحاد الأوروبي يحث السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوترات القائمة في القدس، مشددا على ضرورة تفادي أعمال التحريض حول الحرم الشريف واحترام الوضع القائم هناك”.

