اختفاء مستثمر فرنسي مع مرافقيه شمال العاصمة بغداد

أكدت أنباء إخبارية اليوم، ونقلاً عن مصدر أمني، اختفاء مستثمر يحمل الجنسية الفرنسية رفقة اثنين من مرافقيه في شمال العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب ما نقلته وكالة روسيا اليوم “RT” فقد أكد مصدر أمني أن: “مستثمرا فرنسيا كان في طريقه من بغداد إلى محافظة صلاح الدين، لكنه اختفى قبل أيام”.

كما أشارت المصادر إلة أن: “المستثمر يحمل الجنسية الإيرانية أيضا، ودخل العراق بجواز السفر الإيراني”.

تابع المصدر حول قضية اختفاء المستثمر: “السلطات العراقية بدأت عملية البحث عنه وعن مرافقيه اللذين يتوقع أن يكونا عراقيين”.

وفي الشأن العراقي، أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل وين ماروتو، أن طائرة مسيرة هاجمت اليوم قاعدة “عين الأسد” الجوية التي تستضيف قوات أمريكية ودولية غربي العراق.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم قال ماروتو ، إنه “يجري التحقيق في الأمر لكن التقرير المبدئي يشير إلى أن قاعدة عين الأسد تعرضت للهجوم الساعة 02:20 بالتوقيت المحلي وإلحق ضررا بحظيرة طائرات دون تسجيل إصابات”.

كما أشار إلى أن “أي هجوم على الحكومة العراقية أو حكومة إقليم كردستان العراق أو التحالف الدولي يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية”.

وفي سياق أخر كان قد التقى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي بوفد أمريكي وبحثوا خلال اللقاء انسحاب القوات المقاتلة الأمريكية من الأراضي العراقية.

وأشارت الحكومة العراقية في بيان لها اليوم أن الكاظمي التقى “منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هد، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول”.

وبحسب البيان، فقد بحث اللقاء التعاون المشترك بين البلدين على أصعدة مختلفة، وقضية انسحاب القوات الأمريكية المقاتلة من العراق وتطوير التعاون في المجالات الإقتصادية والثقافية والتجارية.

كما جاء في اللقاء بحث التعاون في المجال الصحي، ومكافحة وباء كورونا، والمساعدة في توفير الدعم لتأهيل بعض المؤسسات الصحية في العراق، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي سياق منفصل، أعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء الماضي، فرض حظر شامل للتجول في البلاد، وذلك بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ويبدأ الحظر من 12 مايو الجاري، ويستمر لمدة 10 أيام، حتى 22 من الشهر، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

