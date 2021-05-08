قرار أردني جديد يخص استيراد المنتجات السورية

اتخذت وزارة الصناعة والتجارة الأردنية قرار جديد بخصوص استيراد البضائع من سوريا، حيث قد تقرر إلغاء حظر استيراد عدد من المنتجات السورية.

وأكدت ذلك وزيرة الصناعة والتجارة في الأردن، مها علي، وأشارت إلى أن قرار الوزارة يسمح باستيراد بضعة مواد من سوريا ولمدة ثلاث شهور.

وأشارت إلى أن المنتجات التي شملها القرار هي : السكاكر والشوكولاتة والويفر والأحذية من الجلد الطبيعي وألبسة الأطفال والألبسة الداخلية ومراوح الطاولة والأرض والجدران والنوافذ والسقوف ضمن كميات محددة، وذلك وفق سبوتنيك.

وفي السياق، أعلنت وزارة الداخلية الأردنية ، في بيان يوم الإثنين المنصرم، أنها قررت إعادة فتح معبرين بريين حدوديين مع المملكة العربية السعودية وسوريا أمام المسافرين بعد نحو 9 أشهر من إغلاقهما بسبب وباء «كوفيد19».

وقال البيان؛ الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية، إن «وزارة الداخلية الأردنية بدأت اعتباراً من اليوم الاثنين بتفعيل المنصة البرية في مركز حدود العمري (مع المملكة العربية السعودية) بواقع 200 شخص يومياً، وفي مركز حدود جابر (مع سوريا) بواقع 150 شخصاً يومياً، وحسب الشروط الصحية المعتمدة، وذلك بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات».

وعلى الوافدين إلى المملكة عبر هذين المعبرين التسجيل على منصة إلكترونية حكومية مخصصة تدعى «فيزيت جوردان» و«غيت واي تو جوردان» وإجراء فحص «كورونا»؛ (بي سي آر)، قبل 5 أيام من مجيئهم إلى الأردن كي يحصلوا على موافقة «كيو آر كود» للدخول.

وسيخضع المسافر لفحص جديد لدى وصوله إلى المملكة وحجر صحي لمدة 14 يوماً إذا كان مصاباً، بحسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت السلطات الأردنية أغلقت هذين المعبرين في أغسطس (آب) الماضي بعد تسجيل إصابات بفيروس «كورونا» في صفوف العاملين فيهما. وأعاد الأردن الشهر الماضي حركة السفر عبر معبر العقبة – نويبع مع مصر إلى طبيعتها بعد نحو عام من إغلاقه.

وكان الأردن أعاد في 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي فتح 3 معابر حدودية مع السعودية وإسرائيل والضفة الغربية المحتلة بعد نحو 7 أشهر من إغلاقها بسبب وباء «كوفيد19»، وهي: مركز حدود «المدورة» مع السعودية، و«جسر الملك حسين»، و«جسر الشيخ حسين» (مع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل).

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