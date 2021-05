السودان يعلن عن مواعيد عطلة عيد الفطر المبارك

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السودان اليوم السبت بأن عطلة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ يوم الأربعاء الموافق ١٢ /٥/ ٢٠٢١م حتى الأحد ١٦ / ٥ / ٢٠٢١م.

وقالت الأمانة بأن الموظفين الحكوميين عليهم أن يزاولوا العاملون أعمالهم صباح الاثنين ١٧ مايو ٢٠٢١م، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).

وانتهزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه المناسبة السعيدة لتهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر المبارك، داعيةً الله تعالى أن يعيدها وأمتنا تنعم بالصحة والأمن والسلام والاستقرار.

وأكدت أمانة مجلس الوزراء بأن عطلة عيد الفطر تأت هذا العام في ظل ظروف اقتصادية معقده يعيشها السودان، داعية المواطنين التوحد حتى تتحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وفي وقت سابق شدد مجمع الفقه الإسلامي السوداني بأن موقفه واضح في قضية التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاتصالات السرية التي تمت بين الخرطوم وتل أبيب لن تؤثر على موقفه.

وبحسب موقع قناة (العالم) قال المجمع إن له ثوابت واضحه من قضية التطبيع والشعب السوداني هو الآخر رافض لعقد اتفاق سلام مع هذا “الكيان الغاصب” حسب قوله.

وأكد المجمع أن الفتوى التي أصدرها من قبل بخصوص حرمة التعامل مع الكيان الإسرائيلي المحتل، ليست محل خلاف.

وأفتى مجمع الفقه الإسلامي السوداني في وقت سابق بالإجماع على عدم جواز التطبيع مع ما وصفه بعدو الأمتين الإسلامية والعربية.

وقال إن إسرائيل تحتل فلسطين ومسجدها الأقصى المبارك الذي يعتبر واحد من الثوابت الإسلامية، التي نص عليه القرآن الكريم.

وأصدر مجمع الفقه الإسلامي السوداني فتوى تحرم التطبيع مع إسرائيل وذلك بإجماع جميع أعضاءه، مشيرًا إلى عدم جواز التطبيع في كل المجالات.

ونقل موقع تلفزيون (العربي الجديد) فتوى مجمع الفقه الإسلامي السوداني التي نشرها عبر صفحته بفيسبوك جاءت في شكل توضيح مقتضب.

ومجمع الفقه الإسلامي السوداني هو هيئة حكومية تضم عدداً من علماء المسلمين من المذاهب كافة، يعيّنهم رئيس الوزراء، ومُناط به تقديم فتاوى بناءً على طلب من الحكومة أو المؤسسات أو الأفراد، ويصدر فتاوى بشأن الموضوعات العامة.

