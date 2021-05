خفر السواحل القطرية تحتجز بانوش بحريني.. ورد من البرلمان

صرح عضو البرلمان البحريني، إبراهيم خالد النفيعي أن : “احتجاز خفر السواحل القطرية لبانوش بحريني هو استمرار لتكريس سياسة العداء”.

وقال عضو البرلمان البحريني أن: “عملية الاحتجاز هي انتهاك للاتفاقيات والعهود الدولية فيما يتعلق بتنظيم عمليات الصيد في البحار، وخرق للاتفاقيات الخليجية بذات السياق”.

وأضاف النفيعي :”الممارسات المؤثمة للنظام القطري تجاه البحرين خصوصا فيما يتعلق بملف البحارة والصيد وهو ليس بالجديد، ولن تؤتي نفعا”.

وتابع قائلاً: “الأمن السيادي لمملكة البحرين خط أحمر، وأي اعتداء على مواطن هو اعتداء مباشر لنا جميعا، وما يحدث ببساطة. مراهقة سياسية وعبث صبياني”.

هذا وكانت قد أعلنت خفر السواحل البحرينية يوم أمس الجمعة تلقيها لفاكس من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في قطر يؤكد القبض على البانوش البحريني، وذلك حسب ما ورد في سبوتنيك.

وفي شأن منفصل، أعلنت وكالة الانباء القطرية، يوم الخميس المنصرم، قرار النائب العام في دولة قطر بأمر القبض على وزير المالية علي شريف العمادي، على خلفية شبهات بارتكابه جرائم متعلقة بالوظيفة العامة.

حيث أمر النائب العام بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة بحق وزير المالية ، والتي تمثلت بالاضرار بالمال العام واستغلال الوظيفة واساءة استعمال السلطة.

ويأتي القرار بعد الاطلاع على الاوراق الثبوتية وما ارفق بها من تقارير.

وفي سياق آخر، قال تقرير صادر عن جهاز التخطيط والإحصاء القطري إن عدد سكان قطر قد شهد انخفاضا خلال شهر مارس، حيث وصل إلى 2.64 مليون نسمة

ووفقاً لوكالة سبوتنيك قال جهاز الإحصاء في بيان له أن” إجمالي المواليد الأحياء بلغ 1789 مولودا خلال شهر مارس 2021، وسجل إجمالي المواليد الأحياء القطريين ارتفاعا بنسبة 9.5% عن الشهر الماضي، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 250 حالة وفاة، مسجلة ارتفاعا نسبته 40.4% عن شهر فبراير 2021″.

وفي سياق مختلف كانت قد كشفت السلطات الحكومية القطرية، عن إنتاج قطر محصولاً كبيراً من القمح للمره الأولي، وحصاد مزارعيها هذا العام قد يبلغ 5 آلاف طن.

في التفاصيل، أكد نائب رئيس مجلس إدارة “الريان الزراعية” القطرية ناصر علي الهاجري، أن الشركة باشرت في زراعة القمح العضوي، في عدة مزارع، وهو الأول من نوعه في دولة قطر.

