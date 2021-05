راموس يلمح إلى انتقاله صوب باريس سان جيرمان

ألمح سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، إلى انتقاله إلى باريس سان جيرمان بعدما هنأ نيمار على تمديد تعاقده مع النادي الفرنسي.

وكان باريس سان جيرمان قد أعلن بصورة رسمية عن تمديد عقد نيمار حتى 2025، وقضا بذلك على آمال برشلونة في الظفر بالدولي البرازيلي.

في الوقت نفسه فإن عقد راموس مع ريال مدريد ينتهي بنهاية هذا الموسم وحتى الآن لم يصل إلى اتفاق مع إدارة الملكي حول الاستمرار في سانتياجو برنابيو.

وبعد إعلان تجديد العقد، نشر نيمار صورة له على إنستجرام كتب عليها أن التاريخ لا يزال مستمرًا وحظيّ بمباركات من جميع نجوم بي آس جي.

راموس كان من ضمن من قدموا التهنئة لنيمار، حيث وضع رموز تعبيرية “تصفيق” وبذلك أُثير الجدل على الفور عبر مواقع التواصل الاجتماعي كلها، حسبما أفاد (جول العربي).

البعض فسر ما فعله راموس أنها إشارة أنه سيزامل الدولي البرازيلي في باريس سان جيرمان خصوصًا وأنها المرة الأولى التي يعلق بها لنيمار.

وكانت الصحافة الفرنسية قد ربطت باريس سان جيرمان بالحصول على توقيع راموس منذ مدة طويلة، لا سيما وأن إدارة ناصر الخليفي تفضل هذا النوع من اللاعبين أصحاب الخبرة.

باريس من الأندية القليلة في العالم التي يمكنها دفع راتب صاحب الـ33 عامًا الضخم والبالغ 12 مليون يورو سنويًا، مع منح الدولي الإسباني ما يريد من عقد لمدة موسمين.

تجدر الإشارة أن ريال مدريد عرض على راموس التجديد لمدة عام بعقد يجعل راتبه أقل بـ10%.

كما كشفت مصادر إعلامية أن قائد ريال مدريد سيرجيو راموس رفض عرض رئيس النادي لتجديد عقده ،وأعلمه بأن باريس سان جيرمن يرغب بالتعاقد معه .

وينتهي عقد راموس مع ريال مدريد الصيف المقبل ،وبحسب المصادر رفض المدافع الإسباني العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده لمدة عام واحد وبنفس الراتب .بحسب موقع روسيا اليوم .

ومن جهة أخرى أكدت تقارير صحفية إسبانية بأن نادي ريال مدريد استقر على اسم المدافع الذي سيصبح خليفة للقائد سيرجيو راموس بعدما تقدم الأخير في السن، وأمامه عامين على أقصى تقدير في ملاعب كرة القدم.

