ستغلق الكاميرات وتمسح التسجيلات.. إيران تهدد بتعتيم البرنامج النووي

هدد مجتبى ذوالنور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، اليوم السبت، بـ”تعتيم” البرنامج النووي إذا ما فشلت محادثات فيينا.

حيث أقر مجتبي ذوالنور إنه إذا لم تصل محادثات فيينا إلى نتيجة بحلول 23 مايو، فإنه وفقا للقانون الذي أقره البرلمان ، يجب إغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية كما يجب تدمير مقاطع الفيديو المسجلة في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني مجتبى ذوالنور : “لم يحدث شيء جديد في محادثات فيينا والمحادثات أصبحت استنزافية”.

وتابع مجتبي ذوالنور قوله : “نأمل أن تفلح المفاوضات في تحقيق بعض التقدم و أن يستمر المسار بسرعة.. وفي حال حدث العكس، فإن إيران ستنفذ قانونا يلزم الحكومة الإيرانية بزيادة الأنشطة النووية بسرعة وتقييد وصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية”.

ومن جهتها صرحت ويندي شيرمان، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات فيينا، “لكن لا يزال أمامنا طريق طويل”.

ويذكر أن إيران علقت التطبيق الطوعي لبروتوكول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) في 23 فبراير 2021.

ولكن وفقا لاتفاق أبرمته إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ستبقى كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، لكن لن يتم تسليم أي فيلم للوكالة خلال هذه الفترة.

