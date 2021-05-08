الاحتلال يمنع وصول الطواقم الطبية لإسعاف مصابي الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية من تقديم خدماتها الإسعافية للمصابين من المصلين في المسجد الأقصى المبارك برصاص الاحتلال، وقرب حاجز قلنديا العسكري، وحي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وناشد مدير جمعية إسعاف الأمل للخدمات الصحية عبد المجيد طه، في بيان، جميع طواقم الإسعاف العاملة في القدس، التوجه إلى الأقصى والتدخل لإسعاف المصابين، ومنع الاعتداء على الطواقم الطبية.

إلى ذلك أغلقت قوات الاحتلال حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة، ومنعت المركبات من دخول المدينة، كما منعت طواقم طبية من الوصول وتقديم الإسعافات الأولية لأحد المصابين على الحاجز، حسب ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

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