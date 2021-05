أقر وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية عادل الجبير، السبت، أن الحقائق أظهرت عدم علاقة المملكة العربية السعودية باختراق هاتف جيف بيزوس.

حيث ذكر عادا الجبير ، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: “الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يدعى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه”.

وتساءل الجبير بالقول: “هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟”

كما أضاف وزير الدولة للشؤون الخارجية في السعودية : “أم أنهم سيكتفون بحذف تغريداتهم ويأملون أن تختفي مواقعهم في تلك الفترة”.

وكشفت وثائق قضائية أميركية أن الزوج السابق لعشيقة المليادرير الأميركي، لورين سانشيز، هو الذي يقف وراء تسريب صور علاقتها مع بيزوس، بحسب ما نشرته “ديلي ميل” البريطانية.

The post الجبير يعلق بعد تبرئة السعودية من اختراق هاتف جيف بيزوس appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ