الدبيبة يُدين هجوم قوات الاحتلال على المسجد الأقصى

طرابلس 08 مايو 2021 ( وال ) – دان رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة” هجوم قوات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى ، مؤكدًا الوقوف إلى جانب القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وشدد ” الدبيية ” – في تدوينه على حسابه بموقع تويتر – على رفضه الإخلاء القسري غير لمسبوق للمواطنين الفلسطينيين، مطالبًا المجتمع الدولي بالالتزام بمسؤولياته وإيجاد حل عادل لصالح الفلسطينيين.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت أمس الجمعة الرصاص المطاطي والقنابل الصاعقة تجاه الفلسطينيين في ساحة المسجد الأقصى بالقدس، مما أدى إلى إصابة أكثر من 200 شخص ، وذلك مع تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منازلها بمنطقة يطالب بها مستوطنون إسرائيليون. (وال)

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