مجلس الوزراء يعلن عن عطلة عيد الفطر المبارك في السودان

أعلن مجلس الوزراء السوداني، السبت، أن عطلة عيد الفطر المبارك للمؤسسات والهيئات الحكومية، ستبدأ يوم الأربعاء المقبل وتستمر حتى الأحد المقبل،الموافق 16 مايو الجاري.

وأفاد بيان صادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، إن العاملين بالدولة عليهم أن يزاولوا أعمالهم صباح الاثنين السابع عشر من مايو 2021م، وفق النظم والقواعد التي تُنظِّم أيام وساعات العمل الرسمية.

وشهد رمضان هذا العام في السودان نقصاً حاداً في الإمداد الكهربائي وغلاء فاحشا بأسعار السلع.

وانتقص الغلاء وشح الكهرباء من فرحة السودانيين المعهودة بشهر الصيام، إذ فشلت العديد من العائلات في توفير الاحتياجات الرمضانية.

ويعيش السكان تحت وطأة حرارة الطقس العالية التي تتجاوز 40 درجة مئوية نهاراً لساعات يكون فيها التيار الكهربائي مقطوعاً في معظم أنحاء السودان.

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بصورة جنونية مع قدوم شهر رمضان خصوصاً اللحوم الحمراء والسكر والبصل وكثير من المواد التموينية.

لكن السودانيين كعادتهم في ابتداع الحلول لجأوا إلى صيغ تكافلية لمواجهة الأزمات في شهر رمضان، تجلّت في مبادرات لتبادل الأطعمة ومشاركة التيار الكهربائي، الشيء الذي خفف من وطأة تلك المشكلات.

ولا يبدو ان عيد الفطر المبارك سوف يشهد ظروفا مختلفة عن تلك التي شهدتها الأسواق السودانية في بداية شهر رمضان.

اذ بدت الأسواق على غير عادة السودانيين خالية من الزحام المعهود والاقبال الكبير، للتسوق وشراء حاجيات العيد، من ملابس وحلويات وزينة وغيرها كما درجت العادة.

ويتزامن حلول عيد الفطر مع تراجع غير مسبوق في الاقتصاد السوداني يتجلى في ارتفاع غير مسبوق بمعدل التضخم الذي تجاوز 300%، وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، إذ يبلغ الدولار 401 جنيها.