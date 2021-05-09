سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في المحيط الهندي

أعلن التلفزيون الصيني الرسمي، في الساعات المبكر من صباح اليوم الأحد، ان الصاروخ الصيني الفضائي “لونغ مارش_5” تفكك فور دخوله الغلاف الجوي وسقط في المحيط الهندي.

وأوضح التلفزيون أن بقايا الصاروخ الصيني سقطت في بحر العرب والإحداثيات تؤكد وقوعه في منطقة جنوب غربي الهند وسريلانكا.

وترقب العالم سقوط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة في الفضاء، وسط مخاوف كبيرة من وقوعه في منطقة مأهولة بالسكان، من ضمنها شمال السودان.

ويتمتع بحر العرب الواقع بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية بموقع استراتيجي للتجارة العالمية، فيما يربط خليج عمان هذا البحر بمياه الخليج في حين يربطه بالبحر الأحمر خليج عدن.

يحد البحر من الغرب منطقة القرن الإفريقي وشبه الجزيرة العربية، ومن الشمال إيران وباكستان، ومن الشرق الهند، ومن الجنوب ما تبقى من المحيط الهندي.

وأكد المكتب الصيني، أن أجزاء من الصاروخ عادت إلى الغلاف الجوي في الساعة «10:24 صباحا بتوقيت بكين، 02:24 بتوقيت جرينتش.

وهبطت في موقع بإحداثيات على خط طول 72.47 درجة شرقا، وخط عرض 2.65 درجة شمالا.

وأشارت الإحداثيات، إلى أنه سقط في المحيط في مكان ما جنوب غرب الهند وسريلانكا.

ووضعت الصين في 29 أبريل في المدار أول مكونات محطتها الفضائية المستقبلية بواسطة صاروخ «لونج مارتش 5 بي»، أقوى الصواريخ الصينية.

وحددت وكالة الفضاء الاتحادية الروسية «روس كوسموس» المكان والموعد المتوقعين لسقوط حطام الصاروخ الصيني الذي خرج عن السيطرة عقب إطلاقه.