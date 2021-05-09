مبارك الفاضل يدعو لإعادة تشكيل الحكومة الانتقالية وإجراء انتخابات عاجلة

دعا مبارك الفاضل القيادي بحزب الأمة؛ الى إعادة تشكيل السلطة الانتقالية بالسودان؛ وقال إن استمرار حالة الانقسام الموجودة حاليا ستقود الى تشظي الوطن.

وقال الفاضل ان الأوضاع الحالية تحتم التوصل الى ميثاق وطني تشارك فيه كل قوى الثورة السودانية لتشكيل حكومة جديدة تجنب البلاد مآلات ومخاطر الأوضاع الهشه التي يعيشها السودان وتقود الى الانتخابات بعد عام ونصف.

وأشار مبارك الفاضل في كلمته بافطار مبادرة التسامح والسلام المجتمعي على شرف تكريم الراحل الامام الصادق المهدي ؛ أشار الى ان الحكومة الانتقالية فشلت في تحقيق الاصلاح الاقتصادي.

وشدد الفاضل على أهمية عقد ميثاق وطني يتم فيه الاتفاق على الاصلاح الاقتصادي والإداري التنموي وصولا؛ إلى الانتخابات حتى لا تتمزق البلاد بفعل الفتن المختلفة الوروثة من عهد الانقاذ.

وطالب الفاضل بالعودة الى الشعب السوداني لينتخب من يريد ورفع الانتاج وسد العجز الاقتصادي وعدم ترك الأوضاع على حالها؛ التي تتحكم فيها احزاب صغيرة وناشطين تحركهم مرارات شخصية.

وسبق وان انتقد الفاضي حكومة الفترة الانتقالية وطالب بحكومة أخرى أكثر قدرة على حل الأزمات على حد وصفه.

وتابع “نحن في حزب الامة همنا الوطن لسنا مع “فش الغبينة”و نقف مع تفكيك نظام الانقاذ ومحاسبة كل من اجرم ولكن ذلك التفكيك ينبغي ان لا يكون بتمكين جديد”.

الجدير بالذكر هو ان حزب الأمة “الاصلاح والتجديد ” سبق وان شارك في حكومة نظام عمر البشير البائد، بعدد من المناصب.