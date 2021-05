البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني قد يسقط قرب السواحل المصرية

أصدر معهد البحوث الفلكية المصرية، بيانا رسميا، أعلن فيه أن الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة قد يسقط قرب السواحل المصرية، مستبعدا سقوط أجزاء منه على المناطق المأهولة في البلاد.

وجاء في بيان معهد البحوث الفلكية إنه “في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول غير المنضبط للصاروخ الصيني CZ-5B Long March 5B الغلاف الجوي، فمن المتوقع دخوله الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلى الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة”.

وأضاف البيان أن :” مسار الصاروخ سيمر بـ90% منه فوق المياه ابتداء من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلى الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية”.

وأوضح أنه “من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض”.

وأشار البيان إلى أنه “من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان”.

وختم البيان أن:” أعمال الرصد والتحليل للمدار مستمرة وسيتم إصدار بيانات تالية على مدار الساعات القادمة كلما توفرت معلومات أو بيانات جديدة”، وفقا لموقع روسيا اليوم.

الجدير بالذكر أن الصين أطلقت الخميس قبل الماضي الصاروخ “لونغ مارش 5B” إلى الفضاء حاملاً المكون الأول لمحطة الفضاء التي تبنيها بكين لتصبح الثانية بعد محطة الفضاء الدولية.

الصاروخ كان يحمل “الوحدة الرئيسية” التي ستصبح مقر إقامة طاقم من ثلاثة رواد فضاء في المحطة الفضائية الدائمة التي تهدف الصين إلى استكمالها بنهاية عام 2022، وانطلقت الوحدة التي يطلق عليها اسم “تيانخه” أي “تناغم السماوات” على متن الصاروخ “لونغ مارش 5B”، وهو أكبر الصواريخ الصينية، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

هذه الوحدة واحدة من ثلاثة مكونات رئيسية لما ستصبح أول محطة فضائية تطورها الصين لتنافس المحطة الفضائية الدولية، وهي المحطة الوحيدة العاملة حالياً في مدار حول الأرض.

واحتفت وسائل الإعلام الصينية بانطلاق الصاروخ في رحلته إلى الفضاء بنجاح، ونقلت عن الرئيس شي جين بينغ كلمة هنَّأ فيها البلاد على هذا الإنجاز حيث وصف الأمر ومحطة الفضاء الصينية بأنها “مشروع رائد مهم في بناء دولة قوية في التكنولوجيا وفي الفضاء”.

لكن الإثنين نشر موقع Space News تقريراً قال فيه إن الصين فقدت السيطرة على الصاروخ الضخم بعد أن أوصل الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء إلى موقعها، والمقصود هنا أن الصاروخ أتم مهمته بنجاح، ولكن المشكلة أن بكين فقدت السيطرة على الصاروخ فتركته يدور حول الأرض.

