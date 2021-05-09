مصر .. عودة منحني الإصابات إلى الارتفاع التدريجي

أعلنت وزارة الصحة في مصر في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 66 حالة وفاة 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليعود المنحني إلى الارتفاع .

و وفقاً للمتحدث باسم الوزارة ، خالد مجاهد فإن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 236272 “، وفقاً لوكالة روسيا اليوم .

و أوضح مجاهد أنه تم رصد 66 وفاة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات في مصر إلى 13845 وفاة ، لتعود الوزارة إلى تشديد الإجراءات الوقائية في البلد .

إذ أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أمس السبت، عن وضع تدابير احترازية إضافية حيز التنفيذ لمواجهة فيروس كورونا، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للوباء حول العالم.

وقالت زايد : “ستطبق هذه الإجراءات الاحترازية بالحجر الصحي للوافدين، بجميع المنافذ البحرية والبرية والجوية لدخول مصر”.

وأضافت: إن “ذلك يأتي بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم”.

وبيّنت الدكتورة هالة زايد: أن هذا الإجراءات “تتضمن فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى البلاد سواء للمصريين أو غير المصريين من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهرياً وتوقيع الكشف الطبي عليهم”.

وتابعت وزيرة الصحة المصرية قائلة: إن “فحص الحمض النووي السريع هو أحد التقنيات الحديثة التي تتميز بالسرعة والدقة في الكشف عن الإصابات في مدة لا تتجاوز 15 دقيقة فقط”.

وشددت على أن “الإجراءات الوقائية والاحترازية الاستباقية التي اتخذتها مصر بجميع منافذ دخول البلاد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الالتزام الكامل بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ساهم بشكل كبير في خفض معدلات الإصابة، وحماية مصر من دخول أي متحورات جديدة للفيروس”.

وأكدت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا في الحكومة المصرية، أمس الجمعة، أنه تم البدء بتنفيذ الإجراءات الصارمة لمواجهة انتشار الفيروس التاجي في البلد.

وأوضحت اللجنة العليا أنه ابتداءً من يوم الجمعة ( الفائت ) سيتم إغلاق المقاهي والمحلات و الأسواق التتجارية والمسارح والحدائق العامة لغاية 21 مايو / أيار.

ووجهت أيضاً باستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق، وحظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات، في حين سيتم السماح للمطاعم بتوصيل الطلبات فقط.

وبالنسبة للصلاة، فقد تمت الموافقة على إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها في ساحات.

The post مصر .. عودة منحني الإصابات إلى الارتفاع التدريجي appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ