وزير الطاقة السوداني: هناك شبه أدت إلى حدوث أزمة الوقود

صرح وزير الطاقة السوداني جادين علي، بأن هناك شبهة وسوء اداء اديا الى حدوث أزمة وقود حادة الشهر الماضي“، مؤكداً بانه سيتم محاسبة المقصرين.

وأكد وزير الطاقة في تصريح لـ(السوداني):”إن اللجنة التي كونها مجلس الوزراء بسبب الشح في أزمة الوقود تتكون من جهات عدلية وقانونية.

كما وأشار إلى إمكانية إن تكون أسباب أزمة الوقود” حدثت الأزمة لاسباب خارجة عن الإرادة ، هذه الاشياء ستكشفها اللجنة” .

وأضاف جادين في تصريحاته :” لا نريد استباق عمل اللجنة ، لكن يبدو ان هناك شبهة وسوء اداء اديا الى حدوث أزمة وقود حادة الشهر الماضي “.

هذا وقد كشف وزير الطاقة ، عن” زيادة الطلب على الوقود بسبب الموسم الزراعي ، وقال إن الانسياب مستمر ولا توجد به أي مشاكل” .

وأكمل :” توجد (هجمة) على الوقود هذه الأيام بسبب الموسم الزراعي والاعياد ، تعطي طابعا بوجود أزمة ، لكن الصفوف ستنتهي في الايام القادمة”، وأشار ايضا إلى ظاهرة تهريب الوقود لدول الحوار بسبب فرق السعر ، وقال توجد مراجعات السعر لتغطية التكلفة.

وفي وقت سابق، أحال مجلس الوزراء عدداً من المسؤولين بوزارتي المالية والطاقة وبنك السودان المركزي إلى التحقيق، وذلك على خلفية أزمة الوقود.

وقال تعميم صحفي، إن اجتماعا للمجلس استعرض تقرير لجنة تقصي الحقائق حول أزمة شح الوقود، الذي عكفت اللجنة علي إعداده في الفترة من 11 ابريل حتي 30 أبريل، حسبما أفاد موقع (سودان برس).

وكانت اللجنة عقدت عدد 6 اجتماعات وتلقت 8 تقارير وعدد من الزيارات ميدانية واللقاءات المباشرة مع ذوي الصلة بعمليات إمداد الوقود في المرافق المختلفة.

وأضاف التعميم: “راجعت اللجنة كل عمليات إمداد الوقود ابتداءً من مرحلة العطاءات والاستيراد والتسعير والتوزيع والمراقبة، ووقفت على مكامن الخلل في سلسلة الأمداد لخصته في توصيات للجهات المعنية لمعالجة ومراجعة سياسات إمداد الوقود”.

وتابع: “وجدت اللجنة ايضا قصوراً واضحاً في عدد من الإدارات والمؤسسات ذات الصلة التي أمر مجلس الوزراء بإحالتها للتحقيق بناءً على توصية اللجنة”.

وفي شهر يناير الماضي كشف وزير الطاقة المكلف في السودان المهندس خيري عبد الرحمن عن الأسباب التي أدت لتجدد أزمة الوقود مؤخرًا.

وقال خيري في تنوير صحفي بوكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا) إن الشائعات التي أطلقها البعض عن زيادة أسعار المحروقات وانتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسببت في تجدد الأزمة مؤخرًا.

