القدس توجه نداء لمجلس حقوق الإنسان وللجامعة العربية

قال وزير خارجية فلسطين، رياض المالكي، امس السبت، أنه بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس بالتوجه إلى المنظمات الإقليمية والدولية ،بهدف إثارة قضية القدس وما يحدث فيها من تصعيد ممنهج.

وجاءت توجيهات عباس للتحرك من أجل دعوة مجلس حقوق الإنسان للاجتماع بشكل طارئ.

وكذلك دعوة مجلس الأمن الدولي لسرعة التداعي لعقد اجتماع استثنائي طارئ لمناقشة ما آلت إليه الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، جراء سياسات التصعيد الإسرائيلية خاصة خلال شهر رمضان.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“، فقد أعلن دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السبت، تقديم طلب لعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لتدارس “الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في القدس”.

وأشار المالكي، وفقا ل”وفا”، إلى أنه تم تحديد موعد يوم الاثنين، المقبل لمجلس الجامعة العربية حضوريا وعلى مستوى المندوبين، ويوم الثلاثاء لمنظمة التعاون الإسلامي أيضا حضوريا على مستوى المندوبين، مضيفا أنه يتم العمل حاليا على بلورة بيان سياسي من أجل تقديمه للمناقشة في تلك الاجتماعات للتوافق عليه وإقراره من قبل الدول الأعضاء.

وأوضح المالكي أن هذه الاجتماعات الهدف منها تسليط الضوء على الجرائم ،التي تقترفها إسرائيل بحق المواطنين والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، و التدخل العاجل لوقف هذه الجرائم.

يذكر أن المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح في القدس الشرقية شهدا الليلة الماضية مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية أصيب خلالها أكثر من 200 فلسطيني.

ويشهد حي الشيخ جراح، منذ أكثر من أسبوع، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين بعد تصاعد التوتر بشأن الإجلاء المحتمل لعائلات فلسطينية من منطقة يُطالب بها مستوطنون إسرائيليون.

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي صور ومقاطع فيديو توثق الاشتباكات التي وصل صداها إلى جميع انحاء العالم، اذ تصدر وسم #انقذواحيالشيخ_جراح باللغتين العربية والإنجليزية قائمة أكثر الرسوم انتشارا في العالم.