إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا بولاية الجزيرة

سجلت وزارة الصحة بولاية الجزيرة عدد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى 15 حالة شفاء جديدة، ولم تسجل حالات وفيات جديدة.

ووفقا للتقرير وزارة الصحة الوبائي التراكمي اليومي بولاية الجزيرة للفترة من الثاني والعشرين من اكتوبر حتى يوم أمس الاول السابع من مايو فإن حالات الاشتباه بفيروس تجاوزت 3568 حالة.

هذا و بلغ تراكمي الحالات الموجبة 1840 حالة وعــدد الـوفـيـات 359 حالة ، والشفاء التراكمي1290 حالة , بينما بلغ عدد الحالات الموجبة بالعزل المنزلي 120 حالة، بحسب موقع أخبار السودان.

وفي سياق آخر، أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في السودان بأن عطلة عيد الفطر المبارك سوف تبدأ يوم الأربعاء الموافق ١٢ /٥/ ٢٠٢١م حتى الأحد ١٦ / ٥ / ٢٠٢١م.

وقالت الأمانة بأن الموظفين الحكوميين عليهم أن يزاولوا العاملون أعمالهم صباح الاثنين ١٧ مايو ٢٠٢١م، وذلك وفق النظم والقواعد التي تنظم أيام وساعات العمل الرسمية، حسبما أفادت صحيفة (السوداني).

وانتهزت الأمانة العامة لمجلس الوزراء هذه المناسبة السعيدة لتهنئ المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بعيد الفطر المبارك، داعيةً الله تعالى أن يعيدها وأمتنا تنعم بالصحة والأمن والسلام والاستقرار.

وأكدت أمانة مجلس الوزراء بأن عطلة عيد الفطر تأت هذا العام في ظل ظروف اقتصادية معقده يعيشها السودان، داعية المواطنين التوحد حتى تتحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة.

وفي وقت سابق، شدد مجمع الفقه الإسلامي السوداني بأن موقفه واضح في قضية التطبيع مع إسرائيل، مشيرًا إلى أن الاتصالات السرية التي تمت بين الخرطوم وتل أبيب لن تؤثر على موقفه.

وبحسب موقع قناة (العالم) قال المجمع إن له ثوابت واضحه من قضية التطبيع والشعب السوداني هو الآخر رافض لعقد اتفاق سلام مع هذا “الكيان الغاصب” حسب قوله.

وأكد المجمع أن الفتوى التي أصدرها من قبل بخصوص حرمة التعامل مع الكيان الإسرائيلي المحتل، ليست محل خلاف.

وأفتى مجمع الفقه الإسلامي السوداني في وقت سابق بالإجماع على عدم جواز التطبيع مع ما وصفه بعدو الأمتين الإسلامية والعربية.

وقال إن إسرائيل تحتل فلسطين ومسجدها الأقصى المبارك الذي يعتبر واحد من الثوابت الإسلامية، التي نص عليه القرآن الكريم.

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