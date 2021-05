الحكومة الكويتية: تم تلقيح أكثر من 13% من سكان البلد

أكدت الحكومة الكويتية، اليوم الأحد، أن عدد المواطنين الذين تم تطعيمهم بلقاح كورونا في البلاد، بلغ عددهم إلى 600 ألف شخص، أي أكثر من 13% من سكان البلد الذي يقطنه 4.7 مليون نسمة.

هذا وصرح مسؤولون في الحكومة الكويتية لصحيفة “القبس” المحلية أن:” الأيام المقبلة ستشهد تسارعاً أكبر لوتيرة التطعيمات المضادة لكورونا في البلاد، مع توقع وصول الدفعة الثالثة من لقاح استرازينيكا، التي تضم 388 ألف جرعة، إلى البلاد الاثنين”.

وأضاف المسؤولين أن:” عدد الجرعات التي تم منحها للمواطنين والمقيمين تجاوز مليوناً و500 ألف جرعة، منذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى الآن، وبنسبة تصل إلى 34.5 % من إجمالي عدد السكان البالغ 4.7 ملايين نسمة”.

وأوضحوا أن :”عدد من استكمل جرعتي اللقاح من المطعمين حتى الآن يبلغ نحو 600 ألف شخص، يشكلون قرابة %13 من إجمالي عدد السكان”.

وأشار المسؤولين إلى أنه:”سيكون لهذه الأرقام دورها في حسم عدد من القرارات التي سيبحثها مجلس الوزراء في اجتماعه غدا الاثنين، وأبرزها فتح بعض الأنشطة التجارية في البلاد، مثل السماح للمطاعم باستقبال الزبائن داخل الصالات شريطة تطبيق الاشتراطات الصحية التي تحددها الجهات المعنية”.

هذا وتبحث السلطات في البلاد رفع نسبة حضور الموظفين في الوزارات والجهات والهيئات الحكومية إلى %70 بدلاً من %30 كما هي الآن، كما وتدرس استمرار الحظر الجزئي بعد رمضان أو إلغاءه، وفقا لموقع سبوتنيك بالعربي.

الحكومة الكويتية تمنع السفر لمواطنيها الغير مطعمين

أصدرت الحكومة الكويتية، الاثنين الماضي، قرارات ينص على منع سفر مواطنيها الغير مطعمين خارج حدود البلاد، وسط انتشار جائحة فيروس “كورونا” المستجد.

وقررت الحكومة الكويتية، أنه ابتداء من يوم السبت الموافق 22 مايو/ أيار الجاري سيمنع مواطني البلاد ومرافقيهم، من أقرباء الدرجة الأولى والعمالة المنزلية، بالسفر خارج البلاد، ما لم يكونوا مطعمين بلقاح فيروس كورونا، بحسب صحيفة “القبس” الكويتية.

كما وأعلنت وزارة الصحة الكويتية إن عودة الحضانات وحضانات ذوي الاحتياجات الخاصة رسمياً بكامل طاقتها الاستيعابية، في الأول من سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة الصحة الكويتية إشارة أن عودة الحضانات ستكون على 3 مراحل، المرحلة الأولى ستكون من 15 أبريل وحتى 30 مايو2021، والمرحلة الثانية في مايو والثالثه في اغسطس.

