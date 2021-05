الدولار يشهد استقراراً نسبياً مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء

استقرار نسبي يشهده سعر صرف الدولارمقابل الجنيه السوداني، في تعاملات السوق السوداء، اليوم الأحد.

فقد استقر سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” في السوق الموازي عند 308 جنيهاً، بحسب متعاملون لـ”أخبار سوق عكاظ”.

ووفقاً لتوقعات عدد من التجار فمن المنتظر أن تتراجع أسعار صرف العملات الأجنبية خلال عطلة العيد، بدافع تراجع الطلب مقابل العرض.

وفي المقابل رفع بنك السودان المركزي سعر الدولار التأشيري إلى 402.03910 جنيهاً اليوم الأحد.

ليرتفع بذلك سعر صرف الدولار في البنوك المحلية، فقد بلغ سعر الصرف في بنك الخرطوم 404.55 جنيهاً، فيما بلغ السعر ببنك أمدرمان 405 جنيهاً.

هذا وقد ألزم بنك السودان المركزي المصارف والصرافات بفتح فروع خلال عطلة نهاية الأسبوع، والعطلات الرسمية لخدمة المتعاملين في النقد الأجنبي، وذلك في العاصمة والولايات.

بالإضافة إلى السماح لشركات الصرافة بتنفيذ تحويلات استحقاقات العاملين الأجانب.

في سياق آخر، أوضح وزير الاستثمار والتعاون الدولي في السودان الهادي محمد، أن بلاده ستقدم مجموعة من المشاريع الاقتصادية في مؤتمر باريس الذي سيعقد يوم 17 مايو الجاري.

وقال وزير الاستثمار إن السودان سيوضح خلال المؤتمر عدة نماذج لمختلف المشاريع الاقتصادية الحيوية التي من شأنها دعم الاقتصاد، فضلًا لتقديم 26 مربع للتعدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وخلال ورشة عقدت في الخرطوم اليوم الثلاثاء عن مؤتمر أصدقاء السودان بباريس، أكد الهادي بأن المؤتمر يهدف إلى تقديم السودان الجديد أمام العالم.

وعبر الوزير السوداني عن امتنانه للدور الذي لعبته فرنسا لقيام المؤتمر، حيث قدمت الدعوة إلى الرئيس الأمريكي، وخاطبت الدول الدائنة لكي تشارك في المؤتمر، حسب قوله.

ونفى وزير الاستثمار السوداني أن يكون هدف بلاده من مؤتمر باريس هو التسول، لكنه سيقوم بعرض مشاريع استثمارية ضخمة تبلغ 18 مشروعًا، تشمل مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والبنى التحتية وبناء الموانئ.

وبوقت سابق قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي،إن السودان يعول على أن يساهم مؤتمر باريس على إعفاءه من الديون والمزيد من الانفتاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي جميع وزيرة الخارجية السودانية مع عدد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى السودان تناولت فيه الترتيبات المتعلقة بانعقاد مؤتمر باريس في شهر مايو القادم، حسبما أفاد موقع (الراكوبة) السودانية.

The post الدولار يشهد استقراراً نسبياً مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ