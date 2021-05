القدس .. الاحتلال يمنع دخول سيارات الإسعاف لمنطقة باب العامود

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان له أن قوات الاحتلال الإسرائيلي منعت سيارات الإسعاف من دخول منطقة باب العامود في القدس لتقديم العلاج للجرحى .

حيث نشر الهلال الأحمر ليلة أمس : “شرطة الاحتلال تمنع سيارات إسعاف الهلال من الوصول إلى الإصابات في منطقة باب العامود بعد وجود بلاغ عن إصابات في المكان” ، وفقاً لسبوتنيك .

و أضاف أن عدد الجرحى وصل لـ 53 مواطن ، منهم 8 تم نقلهم إلى المستشفى ، جراء الاعتداءات الإسرائيلية بالرصاص المطاطي و القنابل المسيلة للدموع .

هذا وتستمر الاشتباكات بين عناصر الاحتلال و المستوطنين وأبناء مدينة القدس القديمة ،و التي بدأت منذ حوالي الأسبوعين في محاولة إسرائيلية لتهويد ما تبقى من المدينة .

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تستعد للمزيد من التصعيد في القدس

كشف الجيش الإسرائيلي ، أن قائد هيئة الأركان أفيف كوخافي، قد أعطى تعليماته لقوى الأمن الإسرائيلي بالاستعداد لمزيد من التصعيد في القدس.

وفي السياق، غرد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قائلا: “ترأس رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي قبل قليل اجتماعًا لتقييم الوضع بمشاركة كبار قادة الجيش ومندوبين عن الشرطة والشاباك حيث أوعز رئيس الأركان على تعزيزات إضافية للقوات والوسائل بالاضافة الى الاستعداد للتصعيد وسلسلة خطوات أخرى“.

ووقعت مواجهات عنيفة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

حيث اقتحم الجيش الإسرائيلي الجمعة، باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس، وأطلق باتجاه المصلين القنابل الصوتية وقنابل الغاز ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنباء عن إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي لقنابل الصوت على جموع المصلين ، و من جانبها، أكدت صحفية “معاريف” الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والقنابل المسيلة للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أدى إلى وقوع إصابات بين جموع المصلين.

و من جانبه ، شدد الاتحاد الأوروبي على ضرورة خفض التصعيد القائم في مدينة القدس، مشيرا إلى ضرورة ملاحقة المسؤولين عن استخدام العنف والتحريض من جميع الأطراف.

ووفقاً لوكالة روسيا اليوم أعرب المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو ، في بيان له عن “قلقه إزاء تصعيد التوترات ووتيرة العنف بشكل خطير في الأيام الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية التي شهدت الليلة الماضية مواجهات في الحرم الشريف ،والعنف والتحريض غير مقبولين، وينبغي ملاحقة المسؤولين عنهما من جميع الأطراف”.

وتابع البيان أن” الاتحاد الأوروبي يحث السلطات على اتخاذ خطوات عاجلة لخفض التوترات القائمة في القدس، مشددا على ضرورة تفادي أعمال التحريض حول الحرم الشريف واحترام الوضع القائم هناك”.

The post القدس .. الاحتلال يمنع دخول سيارات الإسعاف لمنطقة باب العامود appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ