في زيارة تستغرق يومين.. البرهان إلى الإمارات

غادر رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، صباح اليوم الأحد، متوجهاً إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

وودع البرهان في مطار الخرطوم الدولي، كل من الأمين العام لمجلس السيادة، محمد الغالي علي يوسف، وسفير الإمارات بالخرطوم، حمد محمد الجنيبي، بحسب “سونا”.

هذا وقد رافق رئيس مجلس السيادة في هذه الزيارة وزير رئاسة مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف.

في سياق آخر، طالب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة الحكومة الإنتقالية في العبور في الفترة الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء البرهان بمبعوث الرئيس بايدن لمنطقة القرن الأفريقي، جيفري فليتمان بالقصر الرئاسي بالخرطوم، لبحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين السودان والولايات المتحدة.

كما وبحث الطرفان القضايا الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين، هذا ورحب البرهان بتعيين فليتمان مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكي.

ومن جهته أثني المبعوث الأمريكي الجهود المبذولة من قبل الحكومة الانتقالية، وطلب المساعدة من السودان على انجاح مهمته الجديدة بمنطقة القرن الأفريقي، بحسب موقع صحيفة السوداني.

وفي وقت سابق، مطلع الشهر الجاري، طالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بإيقاف التناحر بين قوى الثورة.

كما أكد رئيس مجلس السيادة تمسك المكون العسكري في الحكومة الإنتقالية بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام، بحسب “المشهد السوداني”.

هذا وقد قال البرهان: “المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على إنجاز مهام الفترة الانتقالية”.

مضيفاً “يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية، نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه، نريد إعادة السودان كدولة رائدة في الإقليم والمنطقة”.

وزاد قائلاً : “التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل، يجب أن تتوحد قوى الثورة”.

مشيراً إلى أن الحكومة ليست رهينة لأي تبعية أو حلف، وإنما تقوم بواجبها الدستوري.

على صعيد منفصل، أعلنت لجان المقاومة من خلال “23” جسماً لها عن اعتزامهم تسيير مليونية فـي التاسع والعشرين مـن شهر رمضان الجاري.

هذا وقد أوضح لجان المقاومة اختيارهم لهذا اليوم لأنه يصادف مــرور عامين على مجزرة فض الاعتصام القيادة العامة، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.

وأوضحت اللجان أنها تدعو من خلال هذه المليونية لاسقاط ما أسمتها بالنسخة الثانية للانقاذ.

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