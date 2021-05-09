مصفاة حمص .. اندلاع حريق ضخم في عنبر الوحدة 100

أكدت دائرة الإطفاء في مدينة حمص السورية اندلاع حريق ضخم في عنبر الوحدة 100 من مصفاة المدينة ، صباح اليوم الأحد ، نتيجة تسريب في إحدى المضخات .

حيث أوضح فوج الإطفاء أن الفرق المختصة سارعت لمكان الحريق و عملت على السيطرة عليه ، مشيراً إلى عدم وقوع أي خسائر بشرية .

و بين سليمان المحمد ، مدير مصفاة حمص أن الحريق الذي نشب في وحدة التقطير 100 سببه تسرب من إحدى المضخات العاملة ، نقلاً عن صفحة الإعلامي حيدر رزوق .

حريق في مصفاة حمص

و في السادس من أبريل / نيسان المصرم ، أكد مدير عام مصفاة حمص في وحدة التقطير 21 نتيجة لتسرب مادة النفتا من إحدى المضخات .

لافتاً إلى أن وحدات الإطفاء في المصفاة بالتعاون مع الدفاع المدني و فوج إطفاء حمص تمكنت مباشرة من السيطرة على الحريق و إخماده .

و أشار إلى أنه لا يوجد أي أضرار بشرية و اقتصار الأضرار على المادية البسيطة، مشيراً إلى أن ورش الإصلاح باشرت فور إخماد الحريق بعمليات الإصلاح لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.

و بيّن أن اندلاع حريق لم تؤثر في سير عملية الإنتاج و أن عمليات الصيانة و الإصلاح ستستمر حتى الانتهاء و المتوقع إنجاز العمل خلال يوم غد ( 7 نيسان ) .

و في سياق مشابه ، قالت مصادر محلية أن” ما يقرب من 7 صهاريج مخصصة لنقل النفط الخام انفجرت أثناء تفريغها داخل مصفاة النفط، وأن النيران لا زالت مشتعلة “.

كما أضافت أن “سيارات إطفاء إضافية هرعت من محافظتي حماة وطرطوس، للسيطرة على الحريق، والحيلولة دون انتقاله إلى المصفاة نفسها “.

هذا و وقع أيضاً انفجار هائل بصهريج لنقل النفط في حمص ضمن الشركة السورية لنقل النفط، متسببا بحدوث حريق كبير وخسائر مادية.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء “سانا” عن مصدر في شركة النفط السورية، أن فرق الإطفاء هرعت لإخماد الحريق الذي شب بجانب الشركة السورية لتوزيع الغاز، ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الانفجار، ولم تذكر المصادر وقوع خسائر بشرية.

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