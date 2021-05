السودان.. مُطالبات بتسريع التفاوض مع الحلو

أفادت مصادر عن من داخل اجتماع المجلس الأعلى للسلام في السودان، والمكون من كل القوى السياسية المشاركة في الحكومة الانتقالية.

حيث أوضح رئيس المفوضية القومية للسلام، سليمان الدبيلو، أن الاجتماع أمن على تسريع التحضير لجولة التفاوض مع عبد العزيز الحلو، خلال أسام العيد، بحسب “المشهد السوداني”.

موضحاً أن استكمال السلام في السودان يحب أن يشمل جميع القوى التي لم تنضم إلى عملية السلام حتى اللحظة.

ولفت الدبيلو أن الاجتماع خرج بعدة توصيات، فضلاً عن مناقشة مذكرة إضافيى بخصوص الخطوات التي من شأنها أن تُحقق السلام.

وفي مطلع شهر أبريل الماضي، كشف توت قلواك، رئيس لجنة الوساطة لسلام السودان، أن جلسة التفاوض الأولى بين الحكومة السودانية وحركة الحلو، ستُعقد في الـ25 من مايو المقبل.

وأوضح توت قلواك أن اتفاق المبادئ الذي وُقع بين الحلو والبرهان بمدينة جوبا مؤخراً، قد أرضى جميع الأطراف، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.

متحدثاً عن الدور الكبير الذي لعبه وفد الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان دقلو، وشمس الدين كباشي، إضافة إلى محمد حسن التعايشي، في التوصل لاتفاق السلام.

ومن جهته قال القيادي في “حركة الحلو” “الحركة الشعبية شمال”، عمار نجم الدين، أن إعلان المبادئ الموقع من قبل حركته والحكومة السودانية، يعتبر خطوة كبيرة في اتجاه تحقيق السلام العادل.

وأكد القيادي بحركة الحلو أن الاتفاق وضع الأسس التي سوف يتفاوض عليها الطرفان، بحسب “الراكوبة نيوز”.

وأوضح نجم الدين أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح، متوقعاً تحرك ما سماها “القوى المضادة”، التي ظلت تستغل الدين في السياسة لأكثر من ثلاثة عقود على حد قوله.

لافتاً إلى أن الشعب السوداني والمجتمع الدولي هما الضامنان لتنفيذ الإعلان.

مشيراً إلى أن العلمانية تعني فصل الدين عن الدولة، فضلاً عن أنها تعني أن تكون الدولة محايدة تجاه كل الأديان.

هذا إلى جانب تأكيده بأن العلمانية ستخلق دولة الديمقراطية والعدالة التي يتساوى فيها الجميع، بغض النظر عن الدين والعرق والثقافة.

وفي سياق متصل، تقدم عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، محمد التعايشي، أبريل المنصرم، بالدعوة لرئيس حركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد نور، لأخذ خطوات كالتي حدثت مع شركاء السلام، وذلك لتحقيق السلام الشامل في السودان.

