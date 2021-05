الحزب الشيوعي يُطالب بالتظاهر في ذكرى فض الاعتصام

يدعو الحزب الشيوعي، الشعب السوداني، إلى ضرورة المشاركة في المبادرات المُطلقة من قبل لجان المقاومة ولجنة شهداء ثورة ديسمبر المجيدة.

هذا وقد أطلق الحزب الشيوعي نداء التظاهر بالتزامن مع الذكرى الثانية لفض اعتصام القيادة العامة في التاسع والعشرون من شهر رمضان المعظم، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.

ونادى الحزب بضرورة أن يساهم الجماهير في المشاركة في هذا اليوم، بمختلف أشكال الاحتجاج.

وذلك من خلال التظاهر والمخاطبات والندوات، بالإضافة إلى إصدار البيانات والرسومات الجدارية.

كما طالب الحزب كل الثوريين للإنضمام والمشاركة في المسيرات والمظاهرات، من أجل استعادة زخم الثورة وانتزاع حقوق الثوار.

وفي ذات السياق، أعلنت لجان المقاومة من خلال “23” جسماً لها عن اعتزامهم تسيير مليونية فـي التاسع والعشرين مـن شهر رمضان الجاري.

هذا وقد أوضح لجان المقاومة اختيارهم لهذا اليوم لأنه يصادف مــرور عامين على مجزرة فض الاعتصام القيادة العامة، وفقاً لما جاء في “أخبار السودان”.

وأوضحت اللجان أنها تدعو من خلال هذه المليونية لاسقاط ما أسمتها بالنسخة الثانية للانقاذ.

وجاء في بيان للجان المقاومة والأجسام الثورية “أخذنا العزم بعد نفاذ الصبر وإنتهاء كل الفرص لحكومة حسبنا أنها وطنية ثورية لتحقيق أهداف شعبنا الذي ثار ضد نظام الديكتاتورية والظلم والقتل والتشريد والفساد”.

وأضاف البيان “إلا أننا خاب فألنا فيهم وتفاجأنا أنهم النسخة الثانية للانقاذ في ثوبها المتخفي بالثورية، والدليل على ذلـك حماية الكيزان دون محاكمة ، والتستر على المجرمين والمفسدين والتنكيل بالشرفاء والوطنيين والثائرات والثوار الأحــرار”.

كما اتهمت اللجان القوى التي تحكم البلاد الآن، بأنها باعت الوطن في “سوق النخاسة”، بإتباعها للمحاور الأجنبية.

الأمر الذي أدى لإنهيار البلاد اقتصادياً وأمنياً، وسط غياب تام للخدمات.

وكان الحزب قد قال في وقت سابق، على لسان المتحدث الرسمي بإسمه، فتحي فضل، “شئنا أم أبينا سيحدث انفجار وعلى رئيس الوزراء والذين هم خارج اللجنة الأمنية للنظام السابق أن ينتبهوا لخطورة الوضع”.

مضيفاً ” بطرق سلمية سيحدث تغيير إلى أن تستطيع الجماهير إقامة السلطة المدنية”، وفقاً لما أورد “السوداني”.

معلناً عن جهودهم لتكةين جبهة ثورية كع قوى الثورة، بهدف إحداث تغيير جذري، قائلاً: “سيتم طرح برنامج و سنحافظ على سلمية الثورة لتحقيق مطالب الشعب السوداني”.

وأضاف فضل “أخطأنا في البداية وسنعمل على تصحيحه وعدم تكرار الخطأ”.

