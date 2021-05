قالت النجمة نيرمين الفقى، أنها حريصة على متابعة مسلسل “الاختيار2” حيث إنه عمل وطنى مهم ولابد من كشف حقيقة كل ما دار في تلك الفترة وحكم الإخوان.

كما أعربت عن فخرها بكل من شارك في هذا العمل الضخم الذى نال إعجاب الجميع، بالإضافة إلى حرص المخرج بيتر ميمى على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية .

يذكر أن النجمة المصرية، نيرمين، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجي، كما تشارك في مسلسل “ضل راجل” تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

واول امس تصدر إسم الشهيد أحمد شوشة، محركات البحث، و التريند على جوجل ، وذلك بعد مشهده البطولي الذي جسده نور خالد النبوي في حلقة الخميس من مسلسل “الاختيار 2”.

حيث قال نور خالد النبوي في المشهد رداً علي الإرهابي المتورط بحادث الواحات: “فاكره خاين زيك.. أنا بقى ضابط واسمي أحمد شوشة” ، وهو من قوات الأمن المركزي.

وسجلت هذا المشهد البطولي، أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل “الاختيار 2.. رجال الظل”، الذي عٌرض أمس الجمعة.

ويعرف أحمد شوشة، بمواقفه في وجه الإرهابيين، ولم يخش الموت، كما كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية “مأمورية الواحات”، دوره البطولي، بحسب ماذكر في موقع صوت الأمة.

وفي سياق المسلسل، أكد الفنان المصري ماجد الكدواني أحد أبطال مسلسل “الاختيار 2” الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، أن فريق عمل المسلسل قام ببذل مجهود خرافي حتى يحظى العمل الدرامي بإعجاب الجمهور.

وأضاف الكدواني خلال مداخله هاتفية مع إحدى القنوات المصرية بأن هذا المجهود الذي بذل في المسلسل يعتبر مجهودًا كبيرًا بدون أي مبالغة أو مجاملة، حسبما أفادت (اليوم السابع).

وقال ماجد الكدواني إنه يشعر بفخر كبير بسبب المشاركة في مسلسل “الاختيار 2″، لافتًا إلى أن العمل الدرامي كان قد لت انتباهه بشده منذ العام الماضي عندما تم عرض الجزء الأول.

ومضى في القول: “أنا جسمي قشعر العام الماضي لما الشباب نزلوا الشارع بتي شيرت عليه صورة الشهيد المنسي.. تقريباً معملناش دراما زي دي.. دي دراما مش عادية بل دراما تسجيلية موثقة بالأحداث”.

The post نيرمين الفقي تؤكد حرصها علي متابعة مسلسل الإختيار︎ 2 appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ