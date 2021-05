الليرة السورية في تداولات سوق الصرف ليوم الأحد

انخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية في السوق الموازي في افتتاح تعاملات اليوم، الأحد، مسجلاً 3120 ليرة للمبيع ، مقابل 3020 لللشراء .

و وفقاً لموقع الليرة اليوم الذي يرصد تقلبات السوق التصريفية الموازية ( السوداء ) ، فإن الليرة السورية سجلت 3795 مقابل اليورو ، و833 مقابل الريال السعودي .

بينما وصل الدينار الكويتي إلى 10378 ليرة ، و الدرهم الإماراتي 850 ، بينما سجل الجنيه المصري 199 ليرة ، أمّا الليرة التركية فوصلت سعرها 379 ليرة سورية .

هذا و وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراط إلى 137697 ليرة سورية ، في حين أن عيار 21 قيراط سجل سعر 160551 ليرة للغرام الواحد .

ثروة طبيعية في سوريا تقدر بالمليارات تكتشف عن طريق الصدفة

اكتشف عمال شركة إسمنت حماة اليوم، وجود ثروة طبيعية من الصخور المشبعة بعنصر المغنيزيوم، أثناء العمل في مناجم استخراج الكلس صدفة.

ويقدر الوزن التقريبي للكتل المكتشفة والمشبعة بعنصر المغنيزيوم الطبيعي الـ 1.5 طن.

وعند اكتشاف العمال الصخور، ظنوا أنها ستشكل عائق على عمليات الحفر، حيث أنها لاتدخل في تركيب الإسمنت، وقدرت تكلفة إزالتها 2 مليار ليرة بداية.

لاحقاً قامت وحدات الدراسة والتحليل بدراسة دقيقة للصخور، ليتبين أنها تحمل صفات مميزة وتعتبر ثروة طبيعية، ستقلب الكفة الإقتصادية من الخسارة إلى أرباح تقدر 3.7 مليار ليرة خلال السنوات القادمة، وذلك وفق موقع الليرة اليوم.

وفي شأن منفصل، ألقت مديرية منطقة يبرود بريف دمشق، القبض على أشخاص يمتهنون بالنصب والاحتيال باستخدام العملة المزورةوتم ضبط أوراق نقدية ذات قيمة كبيرة.

وبالبحث والتحري وجمع المعلومات تم إلقاء القبض على كل من (م . ن) (م . خ) وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وعثر مع المدعو (م . ن) على مسدس حربي وعثر بحقه على إذاعة بحث ونشرة شرطية بجرم تهريب.

وتم ضبط أوراق نقدية و استرداد الأبقار وتسليمها لصاحبها أصولاً وتم حجز السيارة المستخدمة في نقل الأبقار ومازالت التحقيقات مستمرة والأبحاث جارية عن المتواري، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص بعد انتهاء التحقيقات.

وكان مصدر في المصرف المركزي سبق وأكد في تصريح سابق، أن الفئة النقدية الجديدة 5000، تحوي علامات أمنية تجعلها صعبة التزوير ولا يمكن تزويرها

