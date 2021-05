نجوم العالم العربي مع يتضامنون مع الشعب الفلسطينيين

أعلن عدد كبير من نجوم في العالم العربي، كامل تضامنهم مع الأشقاء الفلسطينيين فى ظل الأحداث الأخيرة التى يشهدها حي الشيخ جراح، فى فلسطين ، ورفعوا شعار “انقذوا حي الشيخ جراح”.

ومن أو نجوم الوسط الفني أعلن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الفنان المصري محمد هنيدي، حيث كتب عبر حسابه بموقع “فيس بوك”: “وانت قاعد دلوقتي مرتاح في بيتك افتكر إن في ناس بتتهجر وبتترمي في الشارع وبتسيب بيوتها ظلمًا وقهرًا.. بيسيبوا ارضهم وذكرياتهم ومستقبلهم وعالمهم.. في وقت العالم كله ساكت ومتجاهل اللي بيحصل.. لازم نقف جنبهم ونوصل صوتهم للعالم كله #انقذواحيالشيخ_الجراح”.

وبدوره، نشر النجم أحمد مكي عبر حسابه قائلاً: “القدس عاصمة فلسطين (الأبدية) رغمًا عن أنوفهم.. اللهم احفظ إخواننا في فلسطين وانصرهم على الإرهاب الصهيوني الغاشم.. بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تحسَبَنَّ اللهَ غافلاً عمَّا يعمَلُ الظالمون إنما يؤخِّرهُم ليَومٍ تشخَصُ فيهِ الأبصارُ) صدق الله العظيم”.



بينما كتبت النجمة السورية كندة علوش، عبر حسابها بموقع تويتر:” “اللهم كن مع اخواننا في فلسطين الشقيقة وامسح آلامهم وانصرهم”.



كماعبّر الفنان شيكو عن تضامنه مع الفلسطينيين، وكتب عبر حسابه بموقع انستجرام:” “تضامنا مع اخواننا في فلسطين.. في صمت العالم.. سنرسل اصواتكم وأصواتنا للعالم”.

من جانبها نشرت النجمة اللبنانية إليسا فيديو للحظة اقتحام قوات الاحتلال وإلقائهم قنابل الصوت بين الأطباء والمرضى داخل عيادة المسجد الأقصى، وعلقت عليه :”شو هى الإجرام، الله يحمي فلسطين والشعب الفلسطيني”، بحسب ماذكر قي موقع اليوم السابع.

هذا وطالبت وزارة الخارجية في فلسطين بعقد اجتماع لجامعة الدول العربية ، على مستوى وزراء الخارجية و ليس المندوبين ، للنظر في الأحداث الأخيرة في القدس .

حيث نقلت الأناضول عن أحمد الديك ، مساعد وزير الخارية في فلسطين ، قوله أن الاجتماع طُلب عقده من الأمانة العامة للجامعة بعد التشاور مع الأردن و قطر .

و أوضح الديك ” أنهم لم يتلقوا ردا حتى الساعة على طلبهم بخصوص الاجتماع على المستوى الوزاري ” ، و الذي يهدف إلى ” الخروج بقرارات من شأنها ردع إسرائيل ووقف كل أشكال الانتهاكات” .

و بين أنه من المقرر أن يتم عقد جلسة يوم غد الاثنين على نطاق المندوبين ، ولكن الأوضاع المتصاعدة في القدس و أحداث الأقصى و الشيخ جراح تتطلب اجتماع وزاري .

The post نجوم العالم العربي مع يتضامنون مع الشعب الفلسطينيين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ