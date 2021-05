صلاح عبد الله :” لما بشوف حركتي في الشاشة بتصعب عليا نفسي”

أرسل النجم المصري، صلاح عبد الله، رسالة مؤثرة لجمهوره، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، معبرا عن رضاه بتقدمه في العمر علي الرغم من تأثره بعد مشاهدة نفسه علي الشاشة.

حيث نشر صلاح عبد الله، قائلاً:” لما بشوف حركتي ومشيتي في الشاشة بتصعب عليا نفسي قوي، بس مابسكتلهاش، وبقولها نحمد ربنا قوي قوي إلى مالانهاية على مانحن فيه”.

وأضاف النجم القدير: “ولسه يا نفسي قادر أصلب طولي وأشتغل فشكرا”من الأعماق لكل من أستعان بي للعمل رغم هذه الظروف ملتمسا العذر والله لكل من إستبعدني بسببها فركش تصوير والحمدلله أما فركش حياة بيد الله بيد الله وحده”.

بينما حرص عدد من جمهور النجم القدير، علي التعليق علي رسالته، حيث قال أحدهم :”ده احنا اللى بنشكر ربنا وبنشكرك على طلتك علينا من خلال الشاشة احنا بنحبك جدا وربنا يديك الصحة والعافية ودايما نشوفك منور على الشاشات وجوه قلوبنا”.

بينما علق آخر قائلاً: “ده انت جميل فى كل أحوالك واحنا بنشكرك على كل حاجة بتعملها ربنا يعطيك الصحة والعافية”.

يذكر أن النجم شارك في دراما رمضان الحالي بمسلسل “هجمة مرتدة”، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، بحسب ماذكر في موقع اليوم السابع.

الفنانة حورية فرغلي: إتعلمت مش كل الناس بتحبك بجد

ومن الوسط الفني، أكدت الفنانة حورية فرغلى، إنها تعلمت دروسا كثيرة خلال محنتها الصحية، حيث قالت: “أتعلمت أن مش كل الناس بتحبك بجد والناس مش بتظهر إلا وقت الشدة.. فيه ناس كنت طول عمرى واقفه فى ضهرهم لسنين طويلة لما حصلت ليا المشكلة دى محدش فيهم كان بيرفع سماعة التليفون عليا”.

كما أشارت الفنانة حورية فرغلي، إلي أنها تفاجأت خلال محنتها أن هناك نجوما كبار لم تكن تحلم بالحديث معهم يتصلون للاطمئنان على صحتها، قائلة: “وبعدين أنا مكنتش عارفة أسافر لأن السفارة مقفولة.. جه أمر أنهم يفتحوا السفارة وسفرونى حتى من غير أوراق.. وأنا بشكر الحكومة أنهم ساعدونى على السفر”.



حورية فرغلي من مطار القاهرة لحظة وصولها

