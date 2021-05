سوريا : الاحتلال الأميركي يستقدم شحنات أسلحة إلى الحسكة

أكدت بعض المعلومات في مدينة الحسكة شمال سوريا سوريا أن جيش الاحتلال الأميركي المتواجد في المدينة استقدم شحنة أسلحة جديدة من العراق .

و أشارت المصادر إلى أن شحنة الأسلحة ضمت أكثر من 200 شاحنة تحمل لوحات أربيل العراق، محملة بالأسلحة والمعدات العسكرية واللوجستية ، وفقاً لقناة العالم .

و أوضح أن الشحنة وصلت إلى سوريا من إقليم كردستان إلى مدينة الحسكة ، ليتم نقلها عبر معبر التونسية “سيمالكا” النهري بريف مدينة المالكية إلى القامشلي .

كما تفيد المعلومات بأن الأسلحة من الفئة المتوسطة و الخفيفة ، و سيتم توزيعها على حلفاء الاحتلال الأميركي ( قسد و غيرها .. ) .

هذا وتمارس الولايات المتحدة في المنطقة الشرقية لسوريا عمليات السرقة الممنهجة للنفط و القمح السوري ، كما تدعم الفصائل المسلحة بصفقات مشبوهة .

السفارة الروسية في واشنطن : وجود أميركا غير شرعي في سوريا

ردت السفارة الروسية في الولايات المتحدة على اتهامات واشنطن لها بخرق اتفاقيات الهدنة في سوريا ، منتقدةً الوجود الأميركي الغير مشروع في البلد .

حيث نشرت السفارة الروسية عبر حسابها على تويتر ما يلي :

“نود أن نعيد إلى الأذهان: قبل كل شيء، أن الوجود العسكري الأمريكي في سوريا غير شرعي، وبالتالي لا يحق للولايات المتحدة أن تنتقد الإجراءات القانونية للقوات المسلحة الروسية التي تعمل في سوريا بدعوة من حكومة هذه الدولة”.

هذا و اتهمت وزارة الدفاع الأميركية القوات الروسية في سوريا بعد الامتثال لاتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة مع واشنطن ، مما أدى ” لعرقلة عمل قوات التحالف ” .

حيث نشرت وزارة الدفاع الأميركية بياناً قالت فيه ” أن القوات الروسية، ورغم التزامها بشكل عام باتفاقات منع الاشتباك مع قواته، واصلت القيام بانتهاكات لم تعرض قوات التحالف للخطر”.

و أوضح أن “قوات النظام وحلفاؤها المرتبطين بروسيا وإيران حاولوا الحد من حركة قوات التحالف بينما واصلت أنشطة المسلحين السوريين المرتبطين بتركيا صرف اهتمام قسد من مكافحة داعش”.

كما أشار إلى أن “النظام السوري والقوات التركية والمعارضة المدعومة تركيا والقوات المرتبطة بإيران نفذوا خلال ربع العام عمليات ضد تنظيم داعش لكنها عرقلت كذلك أنشطة التحالف و قسد ”.

