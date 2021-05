منى زكي تكشف عن رأي أحمد حلمي في مسلسل “لعبة نيوتن”

كشفت النجمة مني زكى، عن رأي زوجها النجم أحمد حلمي في مسلسل “لعبة نيوتن” التي تنافس به في موسم دراما شهر رمضان الحالي.

وقالت منى زكي: “في أوائل حلقات “لعبة نيوتن” كان أول ما الحلقة تخلص، يبصلي أوي ويبرقلي وبقول له: في إيه؟.. يقول لي: كويس.. بس التبريقة هي أول رد فعل من أحمد”، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وأكدت أن ابنتها الكبرى “لي لي” لم تشاهد المسلسل، لافتة إلى أنها تمتنع عن مشاهدة كل أعمالها، قائلة: “النادلة متابعة من خلال صحابها وعارفة كل اللي بيحصل، أصل بنتي مرة شافتني في مشهد وهي صغيرة أوي بعيط فبقت تخاف تتفرج عليا”.

وتابعت منى زكى: “لي لي مبسوطة بالمسلسل من خلال آراء صحابها وأهالي أصحابها وفخورة وكل شوية بتيجي تحضني وتقولي مبسوطالك، هي تجنن الحمد لله، هي اللي عرفت أربيها مش ضامنة الصغيرين هيحصل معاهم أيه الصراحة”.

وتدور قصة مسلسل “لعبة نيوتن” حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان.

وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

علىصعيد منفصل، شاركت النجمة مني زكي لأول مرة في تطبيق “تيك توك”، بعد تدشين حسابها عليه، بفيديو طريف لها مع زوجها النجم أحمد حلمي، ظهرا به وهما يؤديان أغنية I fell good للنجم العالمي جيمس براون.

ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من متابعي الحساب على تيك توك، حيث سجل أكثر من 222 ألف إعجاب في ساعات، وأقترب من 2 مليون مشاهدة، حسبما أفاد (اليوم السابع).

وكان النجم المصري أحمد حلمي نشر فيديو لهما عبر حسابه الشخصي بموقع إنستغرام، ظهر من خلاله وهو يجسد أحد تحديات تطبيق التيك توك الشهير، مع زوجته النجمة منى زكي، وسرعان ما خطفا الأنظار اليهما، واستقبلا الكثير من التعليقات من قبل النجوم والمشاهير على رأسهم الفنانة التونسية هند صبري، والمطربة أنغام.

