كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن كواليس مفاوضات البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم النادي الباريسي، مع برشلونة خلال الفترة الماضية.

وارتبط نيمار لفترة طويلة بالعودة إلى برشلونة، قبل أن يجدد مع سان جيرمان بشكل رسمي حتى 2025.

ووفقًا لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن مبعوثًا من برشلونة سافر إلى باريس قبل شهر، وقضى يومًا كاملاً مع نيمار لمعرفة خططه المستقبلية، حسبما أفاد (كووورة العربي).

وأشارت إلى أن نيمار أعرب عن رغبته في العودة إلى برشلونة، لأنه لا يرى مشروعًا ناجحًا في النادي الباريسي.

وأوضحت أن برشلونة شعر بالاستغلال والإحباط، فور إعلان تجديد عقد نيمار مع سان جيرمان، خاصة بعد الإشارات الإيجابية التي تلقاها النادي الكتالوني من نجمه السابق، ورغبته في العودة من أجل بناء مجد جديد مع برشلونة، الذي قام بما عليه وتواصل مع نيمار، بشكل تسبب في غضب النادي الباريسي، ولكن النجم البرازيلي اختار البقاء في باريس وكأنه استثمر هذه الاتصالات لتوقيع عقده الجديد.

وكان نادي باريس سان جيرمان قد أعلن يوم أمس السبت عن تمديد تعاقد نجمه البرازيلي نيمار جونيور.

وأشار النادي الباريسي عبر حسابه الرسمي على تويتر، إلى تمديد تعاقد لاعب السيليساو حتى صيف 2025.

وانضم نيمار إلى صفوف بي إس جي، في صيف 2017، قادما من برشلونة، مقابل كسر الشرط الجزائي في عقده مع النادي الإسباني (222 مليون يورو).

ووقع اللاعب البرازيلي على تعاقد جديد مدته 3 مواسم، حيث إن عقده الحالي كان سينتهي بنهاية الموسم المقبل في يونيو 2022.

في الأثناء، يشعر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالخذلان من مهاجم باريس سان جيرمان نيمار جونيور، وذلك بسبب الأنباء التي أفادت عن قرب تجديد البرازيلي لعقده مع النادي الباريسي.

ونقل موقع (كووورة العربي) عن شبكة RMC الفرنسية قولها إن نيمار بات قاب قوسين من تمديد تعاقده مع سان جيرمان بعقد يمتد حتى العام 2026.

وأكدت بأن الطرفان أكملا جميع التفاصيل المتعلقة بالاتفاق على التمديد، مشيرة إلى أن محامي الطرفين يعملان حاليًا على مراجعة البنود والتدقيق فيها قبل التوقيع رسميًا.

وقالت مصادر قريبة من نيمار، إن العقد الجديد للنجم البرازيلي قد يتم الإعلان عنه قبل نهاية شهر أبريل الحالي، وقد تبقى فقد موعد إتمام هذه الخطوة رسميًا.

The post نيمار استغل برشلونة ليجدد عقده مع النادي الباريسي appeared first on Souk Ukkaz News.

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