ثلاثة افلام كوميدية في موسم عيد الفطر.. تعرف عليها

يشهد موسم عيد الفطر هذا العام طرح 3 أفلام كوميدية، بالرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بإغلاق السينما وجميع دور العرض، والتى من دورها أن تسبب خسائر مادية كبيرة، لذلك لم يستقر صناعها على قرار طرحها أم لا حتى الآن.

فيلم احمد نوتردام

فيلم “أحمد نوتردام”

ومن أبرز أفلام العيد الثلاثة فلم النجم رامز جلال الجديد والذي يحمل اسم “أحمد نوتردام”، ويجسد رامز خلاله شخصية صحفى، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفى، ويجسد دوره الفنان خالد الصاوى..

وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية “أحدب نوتردام” بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التى ألفها فيكتور هوجو، ويشارك رامز جلال في البطولة، غادة عادل، خالد الصاوى، بيومى فؤاد، حمدى المرغنى، انتصار، وهو من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم.

فيلم ديدو

فيلم “ديدو”

هذا و النجم كريم فهمى موسم عيد الفطر بفيلمه الجديد الذى يحمل اسم “ديدو”، ويشاركه في البطولة، بيومي فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدي الميرغني، ومحمد ثروت، وهدي المفتي وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، سيناريو وحوار كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح، وتدور الأحداث في إطار كوميدي ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.

فيلم ثانية واحدة

فيلم “ثانية واحدة”

أما الفلم الكوميدي الثالث لموسم العيد فهو للنجمة دينا الشربينى و الذى يحمل اسم “ثانية واحدة”، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي، حيث يتعرف شاب على فتاة ويتسبب لها في الكثير من المشاكل، ثم يتعرض لحادث يقلب حياته بشكل كبير، ويشاركها في البطولة، محمود حميدة وسوسن بدر وويزو وعلا رشدى وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف من بينهم أحمد الفيشاوى، تأليف مصطفى حمدى وإخراج أكرم فريد.

طرح النجم المصري تامر حسني بوستر فيلمه الجديد “مش أنا” عبر صفحته الرسمية على موقع “إنستغرام” وصفحته على “فيسبوك”، وظهر الفنان المصري في البوستر مرتديًا ملابس نوم ونظارة، كما بدى وكأنه طائر في الهواء وشادًا لنفسه.

وكان النجم تامر حسني قد أشار بأنه سيبدأ تصوير فيلمه الجديد بفترة بعد عيد الفطر المبارك، حيث تدور قصة فيلم “مش أنا” حول حالة نفسية تصيب “حسن” الذي يجسد دوره تامر حسني.

وتربط “حسن” علاقة وطيدة مع والدته التي تعاني من المرض، وهي الفنانة سوسن بدر، ومن الواضح أن والدته تعد شخصية هامة جدًا في حياة تامر، فدائمًا ما يجلس معها ويراعيها ويعتني بها.

كوكبة من النجم تشارك تامر حسني في فيلمه الجديد أدوار البطولة، على رأسهم ماجد الكدواني، حلا شيحة، سوسن بدر وعدد آخر من النجوم، حسبما أفادت (اليوم السابع).

